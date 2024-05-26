США підтвердили участь в українському Саміті миру
Категорія
Україна
Дата публікації

США підтвердили участь в українському Саміті миру

США
Джерело:  Reuters

У Сполучених Штатах заявили, що їхня країна візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, проте наразі невідомо, хто саме поїде на цей захід.

Участь у Глобальному саміті миру підтвердили представники понад 80 країн

26 травня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення англійською мовою до світових лідерів, закликавши взяти участь у Саміті миру у Швейцарії.

Зокрема він звернувся до президента США Джо Байдена і китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Разом зі Швейцарією ми готуємо такий саміт. 15 червня його початок. Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Неназваний американський посадовець підтвердив агенству Reuters участь США у Саміті Миру. За словами співрозмовника агентства, американські представники візьмуть участь у саміті.

Водночас він відмовився повідомити, хто це буде і на якому рівні.

Наразі свою участь у саміті підтвердили представники понад 80 країн.

Деталі українського Саміту миру у Швейцарії

Україна організовує Саміт миру у Швейцарії 15−16 червня.

Раніше Україна провела чотири зустрічі щодо Формули миру президента Зеленського на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників.

Остання така зустріч пройшла у швейцарському Давосі 14 січня. У ній взяли участь представники 81 країни та міжнародних організацій.

Попередні зустрічі проходили протягом 2023 року на Мальті, у Копенгагені та в Джидді (Саудівська Аравія).

У листопаді 2022 року на саміті G20 Володимир Зеленський представив Формулу миру з 10 пунктів, яка включає зокрема відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал для винних в агресії та гарантії безпеки для України.

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