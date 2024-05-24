Чому Байден не приїде на український Саміт миру — дані Bloomberg

Американський лідер Джо Байден планує пропустити український Саміт миру у Швейцарії через збір коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом з зірками.

Саміт миру у Швейцарії може відбутися без участі президента США

Саміт миру у Швейцарії повинен відбутися уже 15-16 червня, після зустрічі "Групи семи" в Італії.

Окремі лідери “Групи семи” мають намір приєднатися до конференції, однак, як вдалося дізнатися журналістам, ні Байдена, ні віцепрезидентки Камали Гарріс там не буде.

Згідно з даними Bloomberg, очільник Білого дому планує вилетіти із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса на збір коштів 15 червня.

Таке рішення Байдена підкреслює, що він все більше переходить у режим передвиборчої кампанії, прагнучи подолати лідерство колишнього президента Дональда Трампа в хитких штатах напередодні виборів, — йдеться в статті. Поширити

На цьому тлі не можна ігнорувати той факт, що минулого місяця Трамп вперше за поточний виборчий цикл затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів, зібравши 76 мільйонів доларів проти 51 мільйона доларів у Байдена.

Яким має бути український Саміт миру

Згідно з останніми даними, близько 70 союзників України мають намір взяти участь у саміті на тому чи іншому рівні.

Насамперед йдеться про прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, канцлера ФРН Олафа Шольца, прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіда.

Журналісти також озвучили прогноз, що відсутність китайського лідера, цілком можливо, розчарує президента України Володимира Зеленського.

Офіційний Пекін і кілька інших країн так званого Глобального Півдня наполягали на залученні Росії до цього процесу.