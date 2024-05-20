Байден обурився рішенню МКС щодо ордерів на арешт лідерів Ізраїлю

20 травня головний прокурор Міжнародного кримінального суду запросив видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та міністра оборони Йоава Галанта. Президент США Джо Байден різко відреагував на цю подію.

Різка реакція США на рішення МКС щодо Ізраїлю

Президент США Джо Байден обурився видачею ордерів на арешт ізраїльських високопосадовців і заявив про непохитну підтримку Єрусалиму.

Клопотання прокурора МКС про ордери на арешт ізраїльських лідерів є обурливим. І дозвольте мені сказати чітко: що б не мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАСом немає жодної еквівалентності. Ми завжди будемо підтримувати Ізраїль проти загроз його безпеці. Джо Байден Президент США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пригрозив, що Конгрес США може застосувати будь-які заходи, включно з санкціями, якщо МКС схвалить видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

The ICC has no authority over Israel or the United States, and today’s baseless and illegitimate decision should face global condemnation. International bureaucrats cannot be allowed to use lawfare to usurp the authority of democratic nations that maintain the rule of law.… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) May 20, 2024

Конгрес розглядає будь-які варіанти, включно із запровадженням санкцій, щоб покарати МКС і гарантувати, що його керівництво зіткнеться з наслідками в разі, якщо вони схвалять це. Якщо дозволити МКС погрожувати керівництву Ізраїлю, то керівництво нашої країни стане наступним. Поширити

Джонсон наголосив, що цей МКС "не має повноважень над Ізраїлем або США", тому рішення його прокурора домагатися видачі ордера на арешт Нетаньяху "є нелегітимним і заслуговує на міжнародний осуд".

Що робитиме Ізраїль після рішення МКС

Очільник МЗС Ізраїлю Ісраєль Кац дав наказ створити спеццентр у МЗС, спрямований на боротьбу проти рішення.

Обурливе рішення прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі є нестримним фронтальним наступом на жертв 7 жовтня та наших 128 заручників у Газі. Поки вбивці та ґвалтівники ХАМАС скоюють злочини проти людяності проти наших братів і сестер, прокурор згадує прем’єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю разом із мерзенними нацистськими монстрами ХАМАС — історична ганьба, яка запам’ятається назавжди. Я дав вказівку негайно створити спеціальний командний центр у МЗС з усіма професійними структурами, спрямований на боротьбу проти рішення, покликаного в першу чергу скувати руки Ізраїлю та перешкодити йому реалізувати своє право на самооборону.

Він також висловив намір поговорити з міністрами закордонних справ провідних країн світу, щоб закликати їх виступити проти рішення прокуратури та заявити, що "навіть якщо ордери будуть видані, вони не мають наміру застосовувати їх проти ізраїльських лідерів".

Жодна сила світу не завадить нам повернути всіх наших заручників і повалити терористичний режим ХАМАС. Поширити

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог назвав рішення прокурора МКС обурливим і таким, що "показує, наскільки міжнародна судова система знаходиться під загрозою краху". На його думку, такий крок надихає терористів у всьому світі та порушує всі основні правила суду.

Що відомо про ордери на арешт премʼєра Ізраїлю і лідерів ХАМАС

Як зазначається, офіс головного прокурора зібрав докази, які дозволяють притягти до кримінальної відповідальності командира бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа, лідер аполітичного крила руху Ісмаїл Ханію, а також лідера ХАМАС в секторі Гази Яхью Сінвара, якого називають організатором нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Дейфа у той день оголосив про військову операцію проти Ізраїлю під назвою «Шторм Аль-Акса».

Усіх трьох вважають відповідальними за військові злочини та злочини проти людства, скоєні на території Ізраїлю та в секторі Гази з 7 жовтня 2023 року бойовиками ХАМАС.

У переліку злочинів — чисельні атаки на цивільних, катування, зґвалтування та інше. Їм закидають вбивство сотень ізраїльтян у поселеннях Кфар-Аза, Нір Оз, Нахаль Оз, Беері та на музичному фестивалі Supernova, а також захоплення щонайменше 245 заручників, яких вивезли у сектор Гази.

Офіс Хана вважає, що вказані лідери ХАМАС відповідальні за планування нападів і підбурювання до воєнних злочинів.