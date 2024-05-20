Байден возмутился решением МКС по поводу ордеров на арест лидеров Израиля

20 мая главный прокурор Международного уголовного суда пригласил выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден резко отреагировал на это событие.

Резкая реакция США на решение МКС по Израилю

Президент США Джо Байден возмутился выдачей ордеров на арест израильских чиновников и заявил о непоколебимой поддержке Иерусалима.

Ходатайство прокурора МКС об ордерах на арест израильских лидеров возмутительно. И позвольте мне сказать четко: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет никакой эквивалентности. Мы всегда будем поддерживать Израиль против угроз его безопасности. Джо Байден Президент США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пригрозил, что Конгресс США может принять любые меры, включая санкции, если МКС одобрит выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

The ICC has no authority over Israel or the United States, and today’s baseless and illegitimate decision should face global condemnation. International bureaucrats cannot be allowed to use lawfare to usurp the authority of democratic nations that maintain the rule of law.… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) May 20, 2024

Конгресс рассматривает любые варианты, включая введение санкций, чтобы наказать МКС и гарантировать, что его руководство столкнется с последствиями в случае, если они одобрят это. Если разрешить МКС угрожать руководству Израиля, то руководство нашей страны станет следующим. Поделиться

Джонсон подчеркнул, что этот МКС "не имеет полномочий над Израилем или США", поэтому решение его прокурора добиваться выдачи ордера на арест Нетаньяху "является нелегитимным и заслуживает международного осуждения".

Что будет делать Израиль после решения МКС

Глава МИД Израиля Исраель Кац приказал создать спеццентр в МИД, направленный на борьбу против решения.

Возмутительное решение прокурора Международного уголовного суда в Гааге является безудержным фронтальным наступлением на жертв 7 октября и наших 128 заложников в Газе. Пока убийцы и насильники ХАМАС совершают преступления против человечности против наших братьев и сестер, прокурор вспоминает премьер-министра и министра обороны Израиля вместе с гнусными нацистскими монстрами ХАМАС — исторический позор, который запомнится навсегда. Я дал указание немедленно создать специальный командный центр в МИДе со всеми профессиональными структурами, направленный на борьбу против решения, призванного в первую очередь сковать руки Израиля и помешать ему реализовать свое право на самооборону.

Он также выразил намерение поговорить с министрами иностранных дел ведущих стран мира, чтобы призвать их выступить против решения прокуратуры и заявить, что "даже если ордера будут выданы, они не намерены применять их против израильских лидеров".

Ни одна сила мира не помешает нам вернуть всех наших заложников и свергнуть террористический режим ХАМАС. Поделиться

Президент Израиля Исаак Герцог назвал решение прокурора МКС возмутительным и "показывающим, насколько международная судебная система находится под угрозой краха". По его мнению, такой шаг вдохновляет террористов по всему миру и нарушает все основные правила суда.

Что известно об ордерах на арест премьера Израиля и лидеров ХАМАС

Как отмечается, офис главного прокурора собрал доказательства, позволяющие привлечь к уголовной ответственности командира боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа, лидер аполитического крыла движения Исмаил Ханию, а также лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, которого называют организатором нападения боевиков2 .

Дейфа в тот день объявил о военной операции против Израиля под названием Шторм Аль-Акса.

Все трое считают ответственными за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Израиля и в секторе Газа с 7 октября 2023 года боевиками ХАМАС.

В перечне преступлений — многочисленные атаки на гражданских, пытки, изнасилования и прочее. Их обвиняют в убийстве сотен израильтян в поселениях Кфар-Аза, Нир Оз, Нахаль Оз, Беэри и на музыкальном фестивале Supernova, а также захвате не менее 245 заложников, вывезенных в сектор Газа.

Офис Хана считает, что указанные лидеры ХАМАС ответственны за планирование нападений и подстрекательство к военным преступлениям.