Прокурор МКС требует ордера на арест премьера Израиля и лидеров ХАМАС

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан пригласил ордера на арест премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС.
Что известно об ордерах на арест премьера Израиля и лидеров ХАМАС
Как отмечается, офис главного прокурора собрал доказательства, позволяющие привлечь к уголовной ответственности командира боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа, лидер аполитического крыла движения Исмаил Ханию, а также лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, которого называют организатором нападения боевиков2 .
Дейфа в тот день объявил о военной операции против Израиля под названием Шторм Аль-Акса.
Все трое считают ответственными за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Израиля и в секторе Газа с 7 октября 2023 года боевиками ХАМАС.
В перечне преступлений — многочисленные атаки на гражданских, пытки, изнасилования и прочее. Их обвиняют в убийстве сотен израильтян в поселениях Кфар-Аза, Нир Оз, Нахаль Оз, Беэри и на музыкальном фестивале Supernova, а также захвате не менее 245 заложников, вывезенных в сектор Газа.
Офис Хана считает, что указанные лидеры ХАМАС ответственны за планирование нападений и подстрекательство к военным преступлениям.
Также им обвиняют в секторе Газа, перекрытии всех пунктов пропуска и блокировании гуманитарной помощи.
Война Израиля в секторе Газа
Активные боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжались с 7 октября 2023 года, когда исламистские боевики провели массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны, убили сотни мирных жителей и захватили заложников.
В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, а затем наземную операцию в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что военные цели Израиля ясны — «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой». В начале декабря Израиль расширил военную операцию на всю территорию сектора Газа.
По данным Reuters, Израиль хочет создать буферную зону в секторе Газа после окончания войны с ХАМАСом, чтобы предотвратить будущие атаки.
7 апреля 2024 года Армия обороны Израиля вывела все сухопутные войска из южной части сектора Газа. Там осталась только одна бригада — «Нахаль».
В середине апреля премьер Израиля объявил, что ЦАХАЛ будет проводить операцию в городе Рафах, где в настоящее время находятся более миллиона палестинцев. Планируется эвакуация населения в гуманитарные анклавы.
Власти Израиля намерены провести операцию и ликвидировать последние четыре батальона ХАМАС, которые базируются в городе. Также есть задача ликвидировать лидеров боевиков.
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