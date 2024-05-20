Прокурор МКС требует ордера на арест премьера Израиля и лидеров ХАМАС

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан пригласил ордера на арест премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС.

Что известно об ордерах на арест премьера Израиля и лидеров ХАМАС

Как отмечается, офис главного прокурора собрал доказательства, позволяющие привлечь к уголовной ответственности командира боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа, лидер аполитического крыла движения Исмаил Ханию, а также лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, которого называют организатором нападения боевиков2 .

Дейфа в тот день объявил о военной операции против Израиля под названием Шторм Аль-Акса.

Все трое считают ответственными за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Израиля и в секторе Газа с 7 октября 2023 года боевиками ХАМАС.

В перечне преступлений — многочисленные атаки на гражданских, пытки, изнасилования и прочее. Их обвиняют в убийстве сотен израильтян в поселениях Кфар-Аза, Нир Оз, Нахаль Оз, Беэри и на музыкальном фестивале Supernova, а также захвате не менее 245 заложников, вывезенных в сектор Газа.

Офис Хана считает, что указанные лидеры ХАМАС ответственны за планирование нападений и подстрекательство к военным преступлениям.

Что касается лидеров Израиля, то Йоав Галлант и Биньямин Нетаниягу несут уголовную ответственность за использование голода как метода ведения войны, умышленное причинение вреда здоровью, умышленные убийства, атаки на гражданское население Газы и другие преступления против человечности. Все обвинения касаются военной операции армии Израиля в секторе Газа, которая началась в ответ на атаку ХАМАС, сообщает Офис генпрокурора. Поделиться

Также им обвиняют в секторе Газа, перекрытии всех пунктов пропуска и блокировании гуманитарной помощи.

Война Израиля в секторе Газа

Активные боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжались с 7 октября 2023 года, когда исламистские боевики провели массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны, убили сотни мирных жителей и захватили заложников.

В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, а затем наземную операцию в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что военные цели Израиля ясны — «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой». В начале декабря Израиль расширил военную операцию на всю территорию сектора Газа.

По данным Reuters, Израиль хочет создать буферную зону в секторе Газа после окончания войны с ХАМАСом, чтобы предотвратить будущие атаки.

7 апреля 2024 года Армия обороны Израиля вывела все сухопутные войска из южной части сектора Газа. Там осталась только одна бригада — «Нахаль».

В середине апреля премьер Израиля объявил, что ЦАХАЛ будет проводить операцию в городе Рафах, где в настоящее время находятся более миллиона палестинцев. Планируется эвакуация населения в гуманитарные анклавы.