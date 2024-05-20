Прокурор МКС требует ордера на арест премьера Израиля и лидеров ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации

Прокурор МКС требует ордера на арест премьера Израиля и лидеров ХАМАС

МКС
мкс
Read in English
Читати українською

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан пригласил ордера на арест премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС.

Что известно об ордерах на арест премьера Израиля и лидеров ХАМАС

Как отмечается, офис главного прокурора собрал доказательства, позволяющие привлечь к уголовной ответственности командира боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа, лидер аполитического крыла движения Исмаил Ханию, а также лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, которого называют организатором нападения боевиков2 .

Дейфа в тот день объявил о военной операции против Израиля под названием Шторм Аль-Акса.

Все трое считают ответственными за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Израиля и в секторе Газа с 7 октября 2023 года боевиками ХАМАС.

В перечне преступлений — многочисленные атаки на гражданских, пытки, изнасилования и прочее. Их обвиняют в убийстве сотен израильтян в поселениях Кфар-Аза, Нир Оз, Нахаль Оз, Беэри и на музыкальном фестивале Supernova, а также захвате не менее 245 заложников, вывезенных в сектор Газа.

Офис Хана считает, что указанные лидеры ХАМАС ответственны за планирование нападений и подстрекательство к военным преступлениям.

Что касается лидеров Израиля, то Йоав Галлант и Биньямин Нетаниягу несут уголовную ответственность за использование голода как метода ведения войны, умышленное причинение вреда здоровью, умышленные убийства, атаки на гражданское население Газы и другие преступления против человечности. Все обвинения касаются военной операции армии Израиля в секторе Газа, которая началась в ответ на атаку ХАМАС, сообщает Офис генпрокурора.

Также им обвиняют в секторе Газа, перекрытии всех пунктов пропуска и блокировании гуманитарной помощи.

Война Израиля в секторе Газа

Активные боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжались с 7 октября 2023 года, когда исламистские боевики провели массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны, убили сотни мирных жителей и захватили заложников.

В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, а затем наземную операцию в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что военные цели Израиля ясны — «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС и возвращение заложников домой». В начале декабря Израиль расширил военную операцию на всю территорию сектора Газа.

По данным Reuters, Израиль хочет создать буферную зону в секторе Газа после окончания войны с ХАМАСом, чтобы предотвратить будущие атаки.

7 апреля 2024 года Армия обороны Израиля вывела все сухопутные войска из южной части сектора Газа. Там осталась только одна бригада — «Нахаль».

В середине апреля премьер Израиля объявил, что ЦАХАЛ будет проводить операцию в городе Рафах, где в настоящее время находятся более миллиона палестинцев. Планируется эвакуация населения в гуманитарные анклавы.

Власти Израиля намерены провести операцию и ликвидировать последние четыре батальона ХАМАС, которые базируются в городе. Также есть задача ликвидировать лидеров боевиков.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль согласился на обмен пленными с ХАМАС
Флаг Израиля
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Байден озвучил жесткое предупреждение Израилю касательно наступления на Рафах
Джо Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль пошел против Байдена и Макрона и атаковал Рафах
ЦАХАЛ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?