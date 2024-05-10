Израиль пошел против Байдена и Макрона и атаковал Рафах

Ночью 9 мая ЦАХАЛ обстрелял город Рафах в Газе, несмотря на требования США и Франции не делать этого.
Израиль атаковал город Рафах
Как удалось узнать журналистам, финальный этап непрямых переговоров в Каире о прекращении боевых действий в Газе закончился.
Официальный Тель-Авив принял решение продлить свою операцию в Рафахе и других частях Газы, как и планировалось.
Следует также отметить, что базирующиеся в Газе палестинские боевики из группировок ХАМАС и "Исламский джихад" не скрывают тот факт, что обстреляли ракетами и минометами израильские танки, сосредоточенные на восточных окраинах города.
Как утверждает местное население Рафаха, недавно в результате атаки ЦАХАЛ у мечети погибли по меньшей мере три человека и еще несколько получили ранения в восточном квартале Бразилия.
Байден и Макрон требуют остановить атаки на Рафах
Недавно президент США Джо Байден предупредил, что планирует запретить поставки бомб и другого вооружения Израилю, если израильский премьер Беньямин Нетаньяху отдаст приказ о масштабном вторжении в город Рафах.
С аналогичным призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он призвал Нетаньяху продолжить переговоры с ХАМАС для сохранения жизни гражданских.
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