Израиль пошел против Байдена и Макрона и атаковал Рафах
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль пошел против Байдена и Макрона и атаковал Рафах

ЦАХАЛ
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Источник:  Reuters

Ночью 9 мая ЦАХАЛ обстрелял город Рафах в Газе, несмотря на требования США и Франции не делать этого.

Израиль атаковал город Рафах

Как удалось узнать журналистам, финальный этап непрямых переговоров в Каире о прекращении боевых действий в Газе закончился.

Официальный Тель-Авив принял решение продлить свою операцию в Рафахе и других частях Газы, как и планировалось.

Если нужно, если придется, будем выцарапывать победу ногтями. Но у нас есть гораздо больше, чем наши ногти, — выступил с заявлением по этому поводу лидер страны Беньямин Нетаньяху.

Следует также отметить, что базирующиеся в Газе палестинские боевики из группировок ХАМАС и "Исламский джихад" не скрывают тот факт, что обстреляли ракетами и минометами израильские танки, сосредоточенные на восточных окраинах города.

Как утверждает местное население Рафаха, недавно в результате атаки ЦАХАЛ у мечети погибли по меньшей мере три человека и еще несколько получили ранения в восточном квартале Бразилия.

Байден и Макрон требуют остановить атаки на Рафах

Недавно президент США Джо Байден предупредил, что планирует запретить поставки бомб и другого вооружения Израилю, если израильский премьер Беньямин Нетаньяху отдаст приказ о масштабном вторжении в город Рафах.

Я четко дал понять, что если они войдут в Рафах… мы не будем поставлять оружие, которое они использовали против городов.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

С аналогичным призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он призвал Нетаньяху продолжить переговоры с ХАМАС для сохранения жизни гражданских.

Судьба палестинцев в Газе не может больше зависеть от террористической деятельности ХАМАС, а израильские операции должны прекратиться, — сказано в заявлении администрации Макрона.

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