Ізраїль пішов проти Байдена та Макрона й атакував Рафах

Уночі 9 травня ЦАХАЛ обстріляв місто Рафах у Газі, попри вимоги США та Франції не робити цього.

Ізраїль атакував місто Рафах

Як вдалося дізнатися журналістам, фінальний етап непрямих переговорів у Каїрі про припинення бойових дій у Газі закінчився.

Офіційний Тель-Авів ухвалив рішення продовжити свою операцію в Рафаху та інших частинах Гази, як і планувалося.

Якщо потрібно, Якщо доведеться, будемо видряпувати перемогу нігтями. Але у нас є набагато більше, ніж наші нігті, — виступив з заявою з цього приводу лідер країни Беньямін Нетаньягу. Поширити

Варто також зазначити, що палестинські бойовики з угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад", які базуються у Газі, не приховують той факт, що обстріляли ракетами і мінометами ізраїльські танки, зосереджені на східних околицях міста.

Як стверджує місцеве населення Рафаха, нещодавно внаслідок атаки ЦАХАЛ біля мечеті загинуло щонайменше троє людей і ще кілька отримали поранення в східному кварталі Бразилія.

Байден та Макрон вимагають зупинити атаки на Рафах

Нещодавно президент США Джо Байден попередив, що планує заборонити постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах.

Я чітко дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах… ми не будемо поставляти ту зброю, яку вони використовували проти міст. Джо Байден Президент США

З аналогічним закликом виступив президент Франції Еммануель Макрон.

Він закликав Нетаньягу продовжити переговори із ХАМАС задля збереження життя цивільних.