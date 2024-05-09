Байден озвучил жесткое предупреждение Израилю касательно наступления на Рафах

Американский лидер Джо Байден утверждает, что намерен заблокировать поставки бомб и другого вооружения Израилю, если израильский премьер Беньямин Нетаньяху отдаст приказ о масштабном вторжении в город Рафах.
Отношения США и Израиля продолжают ухудшаться
Как отмечает американский лидер, в результате использования Израилем предоставленных бомб в секторе Газа погибли мирные жители.
Именно поэтому официальный Вашингтон решил приостановить их поставки.
Кроме того, глава Белого дома официально подтвердил, что Штаты продолжат предоставлять Израилю оборонное оружие, в том числе системы противовоздушной обороны "Железный купол".
Однако, что важно понимать, поставки другого оружия будут заблокированы, если ЦАХАЛ начнет большое наземное вторжение в Рафах.
Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, израильские официальные лица в частном порядке выразили американским чиновникам "глубокое разочарование" в связи с приостановкой поставок.
Франция поддерживает решение США касательно Израиля
Недавно стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и призвал его продолжить переговоры с ХАМАС.
Кроме того, указано, что президент Франции выразил Нетаньяху решительный протест против планов израильских военных начать наступление на Рафах.
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