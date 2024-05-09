Байден озвучил жесткое предупреждение Израилю касательно наступления на Рафах

Американский лидер Джо Байден утверждает, что намерен заблокировать поставки бомб и другого вооружения Израилю, если израильский премьер Беньямин Нетаньяху отдаст приказ о масштабном вторжении в город Рафах.

Отношения США и Израиля продолжают ухудшаться

Я четко дал понять, что если они войдут в Рафах… мы не будем поставлять оружие, которое они использовали против городов. Джо Байден Президент США

Как отмечает американский лидер, в результате использования Израилем предоставленных бомб в секторе Газа погибли мирные жители.

Именно поэтому официальный Вашингтон решил приостановить их поставки.

Мы не отходим от безопасности Израиля. Мы отходим от способности Израиля вести войну в этих районах (Рафаха — ред.), — объяснил свою позицию Джо Байден. Поделиться

Кроме того, глава Белого дома официально подтвердил, что Штаты продолжат предоставлять Израилю оборонное оружие, в том числе системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Однако, что важно понимать, поставки другого оружия будут заблокированы, если ЦАХАЛ начнет большое наземное вторжение в Рафах.

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, израильские официальные лица в частном порядке выразили американским чиновникам "глубокое разочарование" в связи с приостановкой поставок.

Франция поддерживает решение США касательно Израиля

Недавно стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и призвал его продолжить переговоры с ХАМАС.

Франция полностью поддерживает текущие посреднические усилия. Судьба палестинцев в Газе не может больше зависеть от террористической деятельности ХАМАС, а израильские операции должны прекратиться, — сказано в заявлении администрации Макрона. Поделиться

Кроме того, указано, что президент Франции выразил Нетаньяху решительный протест против планов израильских военных начать наступление на Рафах.