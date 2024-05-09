Байден озвучив жорстке попередження Ізраїлю щодо наступу на Рафах

Американський лідер Джо Байден стверджує, що має намір заблокувати постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах.
Відносини США та Ізраїлю продовжують погіршуватися
Як зазначає американський лідер, в результаті використання Ізраїлем наданих бомб у Секторі Гази загинули мирні жителі. Саме тому офіційний Вашингтон вирішив призупинити їх постачання.
Окрім того, очільник Білого дому офіційно підтвердив, що Штати продовжать надавати Ізраїлю оборонну зброю, зокрема й системи протиповітряної оборони "Залізний купол".
Однак, що важливо розуміти, постачання іншої зброї буде заблоковано, якщо ЦАХАЛ розпочне велике наземне вторгнення в Рафах.
Як далося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, ізраїльські офіційні особи в приватному порядку висловили американським чиновникам "глибоке розчарування" у зв'язку з призупиненням поставок, а також у зв'язку з брифінгами для американських ЗМІ щодо цього рішення.
Франція підтримує рішення США щодо Ізраїлю
Нещодавно стало відомо, що французький лідер Еммануель Макрон провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і закликав його продовжити переговори із ХАМАС.
Окрім того, наголошується, що президент Франції висловив Нетаньягу рішучий протест проти планів ізраїльських військових розпочати наступ на Рафах.
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