Байден озвучив жорстке попередження Ізраїлю щодо наступу на Рафах
Категорія
Світ
Дата публікації

Байден озвучив жорстке попередження Ізраїлю щодо наступу на Рафах

Джо Байден
Джерело:  CNN

Американський лідер Джо Байден стверджує, що має намір заблокувати постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах.

Відносини США та Ізраїлю продовжують погіршуватися

Я чітко дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах… ми не будемо поставляти ту зброю, яку вони використовували проти міст.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Як зазначає американський лідер, в результаті використання Ізраїлем наданих бомб у Секторі Гази загинули мирні жителі. Саме тому офіційний Вашингтон вирішив призупинити їх постачання.

Ми не відходимо від безпеки Ізраїлю. Ми відходимо від здатності Ізраїлю вести війну в цих районах (Рафаху — ред.), — пояснив свою позицію Джо Байден.

Окрім того, очільник Білого дому офіційно підтвердив, що Штати продовжать надавати Ізраїлю оборонну зброю, зокрема й системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

Однак, що важливо розуміти, постачання іншої зброї буде заблоковано, якщо ЦАХАЛ розпочне велике наземне вторгнення в Рафах.

Як далося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, ізраїльські офіційні особи в приватному порядку висловили американським чиновникам "глибоке розчарування" у зв'язку з призупиненням поставок, а також у зв'язку з брифінгами для американських ЗМІ щодо цього рішення.

Франція підтримує рішення США щодо Ізраїлю

Нещодавно стало відомо, що французький лідер Еммануель Макрон провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і закликав його продовжити переговори із ХАМАС.

Франція повністю підтримує поточні посередницькі зусилля. Доля палестинців у Газі не може більше залежати від терористичної діяльності ХАМАС, а ізраїльські операції повинні припинитися, — йдеться у заяві адміністрації Макрона.

Окрім того, наголошується, що президент Франції висловив Нетаньягу рішучий протест проти планів ізраїльських військових розпочати наступ на Рафах.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль знищив найкращу систему ППО Ірану, яку передала РФ — NYT
зброя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль позбавляється ЗРК Patriot. Як їх отримати Україні — пояснення аналітиків
ЗРК Patriot
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Експерт пояснив, чому насправді Ізраїль відмовляється від Patriot
Patriot

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?