Прокурор МКС вимагає ордери на арешт премʼєра Ізраїлю і лідерів ХАМАС

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС.
Що відомо про ордери на арешт премʼєра Ізраїлю і лідерів ХАМАС
Як зазначається, офіс головного прокурора зібрав докази, які дозволяють притягти до кримінальної відповідальності командира бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа, лідер аполітичного крила руху Ісмаїл Ханію, а також лідера ХАМАС в секторі Гази Яхью Сінвара, якого називають організатором нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Дейфа у той день оголосив про військову операцію проти Ізраїлю під назвою «Шторм Аль-Акса».
Усіх трьох вважають відповідальними за військові злочини та злочини проти людства, скоєні на території Ізраїлю та в секторі Гази з 7 жовтня 2023 року бойовиками ХАМАС.
У переліку злочинів — чисельні атаки на цивільних, катування, зґвалтування та інше. Їм закидають вбивство сотень ізраїльтян у поселеннях Кфар-Аза, Нір Оз, Нахаль Оз, Беері та на музичному фестивалі Supernova, а також захоплення щонайменше 245 заручників, яких вивезли у сектор Гази.
Офіс Хана вважає, що вказані лідери ХАМАС відповідальні за планування нападів і підбурювання до воєнних злочинів.
Також їм закидають облогу сектору Гази, перекриття усіх пунктів пропуску і блокування гуманітарної допомоги.
Війна Ізраїлю в секторі Гази
Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.
У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.
За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.
7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль».
У середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах, де наразі перебувають понад мільйон палестинців. Планується евакуація населення до гуманітарних анклавів.
Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.
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