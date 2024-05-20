Прокурор МКС вимагає ордери на арешт премʼєра Ізраїлю і лідерів ХАМАС

Що відомо про ордери на арешт премʼєра Ізраїлю і лідерів ХАМАС

Як зазначається, офіс головного прокурора зібрав докази, які дозволяють притягти до кримінальної відповідальності командира бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа, лідер аполітичного крила руху Ісмаїл Ханію, а також лідера ХАМАС в секторі Гази Яхью Сінвара, якого називають організатором нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Дейфа у той день оголосив про військову операцію проти Ізраїлю під назвою «Шторм Аль-Акса».

Усіх трьох вважають відповідальними за військові злочини та злочини проти людства, скоєні на території Ізраїлю та в секторі Гази з 7 жовтня 2023 року бойовиками ХАМАС.

У переліку злочинів — чисельні атаки на цивільних, катування, зґвалтування та інше. Їм закидають вбивство сотень ізраїльтян у поселеннях Кфар-Аза, Нір Оз, Нахаль Оз, Беері та на музичному фестивалі Supernova, а також захоплення щонайменше 245 заручників, яких вивезли у сектор Гази.

Офіс Хана вважає, що вказані лідери ХАМАС відповідальні за планування нападів і підбурювання до воєнних злочинів.

Щодо лідерів Ізраїлю, то Йоав Галлант і Біньямін Нетаніягу несуть кримінальну відповідальність за використання голоду як методу ведення війни, навмисне заподіяння шкоди здоровʼю, навмисні вбивства, атаки на цивільне населення Гази та інші злочини проти людяності. Усі звинувачення стосуються військової операції армії Ізраїлю в секторі Гази, яка почалася у відповідь на атаку ХАМАС, — повідомляє Офіс генпрокурора. Поширити

Також їм закидають облогу сектору Гази, перекриття усіх пунктів пропуску і блокування гуманітарної допомоги.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію на всю територію сектора Гази.

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю вивела всі сухопутні війська з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль».

У середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах, де наразі перебувають понад мільйон палестинців. Планується евакуація населення до гуманітарних анклавів.