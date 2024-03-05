МКС выдал ордера на арест двух приспешников Путина

5 марта официально стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующих дальней авиацией России Сергея Кобылаша и Черноморского флота РФ Виктора Соколова.

МКС начал расследовать удары РФ по энергетике Украины

Что важно понимать, ордера были выданы в рамках расследования военных преступлений России в Украине, совершенных в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Кроме того, указано, что оба ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных стороной обвинения.

Палата досудебного производства II считает, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные находившимися под их командованием силами по объектам электроэнергетической инфраструктуры Украины в указанный период.

Как известно, начиная с октября 2022 года, страна-агрессорка начала массированный ракетный террор энергетической инфраструктуры Украины.

Мирные украинцы за период полномасштабной войны пережили десятки масштабных российских обстрелов, когда враг привлекал множество ракет разных типов и дальности.

Иногда их количество достигало 100 ракет всего за одну атаку.

Из-за дефицита мощности в энергосистеме Минэнерго приходилось применять отключение электроэнергии потребителям, но враг не смог достичь своей цели — спровоцировать в Украине полный блэкаут. Поделиться

Что известно об ордере на арест Путина

Напомним, что 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге официально выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Как известно, главу Кремля подозревают в совершении военных преступлений в Украине.

Кроме того, был выдан ордер на арест так называемой детской омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.