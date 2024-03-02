Зачем Путин приказал испытать ракету "Ярс" — объяснение аналитиков

Команда ISW пришла к выводу, что страна-агрессорка РФ устроила испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" для того, чтобы запугать международное сообщество и ослабить поддержку Украины со стороны ее западных партнеров.
Испытание российской баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс". Что известно
1 марта официальная Москва похвасталась тем, что РФ удалось провести успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс", оснащенной ракетой залпового наведения (РСВН).
Что важно понимать, запуск состоялся сразу после того, как диктатор Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля публично пригрозил, что его армия владеет оружием, которое может нанести удар по странам Запада.
По мнению экспертов из американского Института изучения войны, президент РФ просто продолжает использовать ядерное бряцание, чтобы вселить страх западной аудитории и ослабить поддержку Украины Западом.
Иностранные аналитики также отмечают, что использование Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами маловероятно.
Что важно знать о ракете "Ярс"
"Ярс" или РС-24 — это стратегический комплекс, в основе которого идет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета.
Страна-агрессорка взяла его на вооружение еще 15 лет назад.
Комплекс оснащен разделяющейся головной частью — от 3 до 6 боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из них может поражать свою цель.
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