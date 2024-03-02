Зачем Путин приказал испытать ракету "Ярс" — объяснение аналитиков

Команда ISW пришла к выводу, что страна-агрессорка РФ устроила испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" для того, чтобы запугать международное сообщество и ослабить поддержку Украины со стороны ее западных партнеров.

Испытание российской баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс". Что известно

1 марта официальная Москва похвасталась тем, что РФ удалось провести успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс", оснащенной ракетой залпового наведения (РСВН).

Что важно понимать, запуск состоялся сразу после того, как диктатор Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля публично пригрозил, что его армия владеет оружием, которое может нанести удар по странам Запада.

Российская ракета "Ярс" (Фото: wikipedia.org)

По мнению экспертов из американского Института изучения войны, президент РФ просто продолжает использовать ядерное бряцание, чтобы вселить страх западной аудитории и ослабить поддержку Украины Западом.

Иностранные аналитики также отмечают, что использование Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами маловероятно.

Что важно знать о ракете "Ярс"

"Ярс" или РС-24 — это стратегический комплекс, в основе которого идет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета.

Страна-агрессорка взяла его на вооружение еще 15 лет назад.

Комплекс оснащен разделяющейся головной частью — от 3 до 6 боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из них может поражать свою цель.

Скорость полета ракеты — до 14 махов, а ее взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн. Пропагандисты заявляют, что ни одна система ПРО не способна ее сбить, а заряд "Ярса" может полностью уничтожить небольшой город. Поделиться