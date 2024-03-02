Навіщо Путін наказав випробувати ракету "Ярс" — пояснення аналітиків

Команда ISW дійшла висновку, що країна-агресорка РФ влаштувала випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс" для того, щоб злякати міжнародну спільноту та послабити підтримку України з боку її західних партнерів.

Випробування російської балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс". Що відомо

1 березня офіційна Москва похизувалася тим, що РФ вдалося провести успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс", яка оснащена ракетою залпового наведення (РСВН).

Що важливо розуміти, запуск відбувся одразу після того, як диктатор Володимир Путін під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого публічно пригрозив, що його армія володіє зброєю, яка може завдати удару по країнах Заходу.

Російська ракета “Ярс” (Фото: wikipedia.org)

На переконання експертів з американського Інституту вивчення війни, президент РФ просто продовжує використовувати ядерне брязкання, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України Заходом.

Іноземні аналітики також зазначають, що використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами малоймовірне.

Що важливо знати про "Ярс"

"Ярс" або РС-24 — це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета.

Країна-агресорка взяла його на озброєння ще 15 років тому.

Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється — від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль.

Швидкість польоту ракети нібито — до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система ПРО не здатна її збити, а заряд "Ярсу" може повністю знищити невелике Поширити