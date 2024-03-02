Навіщо Путін наказав випробувати ракету "Ярс" — пояснення аналітиків
Категорія
Світ
Дата публікації

Навіщо Путін наказав випробувати ракету "Ярс" — пояснення аналітиків

Путін
Джерело:  ISW

Команда ISW дійшла висновку, що країна-агресорка РФ влаштувала випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс" для того, щоб злякати міжнародну спільноту та послабити підтримку України з боку її західних партнерів.

Випробування російської балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс". Що відомо

1 березня офіційна Москва похизувалася тим, що РФ вдалося провести успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс", яка оснащена ракетою залпового наведення (РСВН).

Що важливо розуміти, запуск відбувся одразу після того, як диктатор Володимир Путін під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого публічно пригрозив, що його армія володіє зброєю, яка може завдати удару по країнах Заходу.

Ярс
Російська ракета “Ярс” (Фото: wikipedia.org)

На переконання експертів з американського Інституту вивчення війни, президент РФ просто продовжує використовувати ядерне брязкання, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України Заходом.

Іноземні аналітики також зазначають, що використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами малоймовірне.

Що важливо знати про "Ярс"

"Ярс" або РС-24 — це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета.

Країна-агресорка взяла його на озброєння ще 15 років тому.

Комплекс оснащений головною частиною, що розділяється — від 3 до 6 бойових блоків залежно від модифікації, кожен з них може уражати свою ціль.

Швидкість польоту ракети нібито — до 14 махів, а її вибухова потужність еквівалентна мільйону тонн. Пропагандисти заявляють, що жодна система ПРО не здатна її збити, а заряд "Ярсу" може повністю знищити невелике

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Тільки НАТО або ядерна зброя захистить Україну від РФ — глава МЗС Естонії
Тільки НАТО або ядерна зброя захистить Україну від РФ — глава МЗС Естонії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ядерна тінь. Генсек ООН виступив з терміновим попередженням
Ядерна тінь. Генсек ООН виступив з терміновим попередженням
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ШІ та ядерна війна. Вчені попереджають про нову небезпеку
штучний інтелект

місто.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?