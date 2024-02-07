До яких дій можуть вдатися моделі ШІ на тлі світових конфліктів

Вчені вирішили дізнатися, чого людству очікувати від моделей ШІ на тлі стрімкого загострення геополітичної ситуації у світі.

Свої неочікувані висновки вони опублікували у статті, яка отримала назву «Ризики ескалації від мовних моделей в ухваленні військових і дипломатичних рішень».

Під час масштабного дослідження фахівці вирішили випробувати 5 великих мовних моделей: GPT-4, GPT-3.5, Claude 2, Llama-2 (70B) Chat і GPT-4-Base. Вони використали їх для створення автономних агентів, які взаємодіяли один з одним у грі з конфліктними ситуаціями.

Вчені мали намір з’ясувати, як будуть взаємодіяти між собою моделі та які варіанти дій будуть оборати.

Фото: unsplash.com

Які сценарії поведінки запропонували для ШІ:

вичікування, обмін повідомленнями з іншими країнами, ядерне роззброєння, візити на високому рівні, оборонні та торговельні угоди, обмін розвідданими про загрози, міжнародний арбітраж, створення альянсів, блокування, вторгнення, «здійснення повноцінної ядерної атаки».

У результаті дослідження стало зрозуміло, що моделі ШІ доволі часто схилялися до ескалації конфліктів, а не розв’язання проблем мирними та дипломатичними шляхами.

Ми спостерігаємо, що моделі мають тенденцію до розвитку динаміки гонки озброєнь, що призводить до посилення конфлікту, а в рідкісних випадках навіть до розгортання ядерної зброї, — попереджають автори дослідження. Поширити

Окрім того, наголошується, що саме модель GPT-4-Base виявилася найбільш непередбачуваною — вона дуже легко тягнеться до ядерної зброї.