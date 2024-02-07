ШІ та ядерна війна. Вчені попереджають про нову небезпеку
Категорія
Технології
Дата публікації

ШІ та ядерна війна. Вчені попереджають про нову небезпеку

штучний інтелект
Джерело:  online.ua

Іноземні науковці вирішили з'ясувати, яким буде алгоритм дій моделей штучного інтелекту у разі масштабного міжнародного конфлікту.

До яких дій можуть вдатися моделі ШІ на тлі світових конфліктів

Вчені вирішили дізнатися, чого людству очікувати від моделей ШІ на тлі стрімкого загострення геополітичної ситуації у світі.

Свої неочікувані висновки вони опублікували у статті, яка отримала назву «Ризики ескалації від мовних моделей в ухваленні військових і дипломатичних рішень».

Під час масштабного дослідження фахівці вирішили випробувати 5 великих мовних моделей: GPT-4, GPT-3.5, Claude 2, Llama-2 (70B) Chat і GPT-4-Base. Вони використали їх для створення автономних агентів, які взаємодіяли один з одним у грі з конфліктними ситуаціями.

Вчені мали намір з’ясувати, як будуть взаємодіяти між собою моделі та які варіанти дій будуть оборати.

ШІ
Фото: unsplash.com

Які сценарії поведінки запропонували для ШІ:

  1. вичікування,

  2. обмін повідомленнями з іншими країнами,

  3. ядерне роззброєння,

  4. візити на високому рівні,

  5. оборонні та торговельні угоди,

  6. обмін розвідданими про загрози,

  7. міжнародний арбітраж,

  8. створення альянсів,

  9. блокування,

  10. вторгнення,

  11. «здійснення повноцінної ядерної атаки».

У результаті дослідження стало зрозуміло, що моделі ШІ доволі часто схилялися до ескалації конфліктів, а не розв’язання проблем мирними та дипломатичними шляхами.

Ми спостерігаємо, що моделі мають тенденцію до розвитку динаміки гонки озброєнь, що призводить до посилення конфлікту, а в рідкісних випадках навіть до розгортання ядерної зброї, — попереджають автори дослідження.

Окрім того, наголошується, що саме модель GPT-4-Base виявилася найбільш непередбачуваною — вона дуже легко тягнеться до ядерної зброї.

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