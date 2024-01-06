Науковці оцінили ймовірність знищення людства штучним інтелектом

Тисячі дослідників попросили дати прогнози щодо небезпеки штучного інтелекту, і багато хто стурбований зникненням людства. Науковці вважають, що з імовірністю 5% штучний інтелект стане неконтрольованим і знищить людство.

Дослідники оцінили небезпеку ШІ

Хоча прогнози експертів зі штучного інтелекту не слід розглядати як об’єктивну істину, вони можуть забезпечити одну важливу частину головоломки. Їхнє знайомство з технологією та динамікою її минулого прогресу дає їм хорошу можливість робити обґрунтовані припущення щодо майбутнього ШІ, — заявили дослідники з Берклі та Оксфордського університету, які провели дослідження в грудні. Поширити

Під час опитування 2778 вчених, які опублікували рецензовані дослідження ШІ, їх запитали про їхні прогнози на майбутнє.

Приблизно 68% дослідників вважають, що хороші результати від надлюдського штучного інтелекту більш вірогідні, ніж погані, але приблизно половина цих оптимістів допускає, що ймовірність вимирання людства вища від нуля.

Понад 80% дослідників ШІ висловили «надзвичайну» або «значну» стурбованість тим, що ШІ сприяє поширенню дезінформації.

Більшість дослідників висловили схожу стурбованість щодо авторитарних правителів, які використовують штучний інтелект для контролю над своїм населенням, систем штучного інтелекту, які погіршують економічну нерівність, і ролі штучного інтелекту у створенні інженерних вірусів.

Що зможе робити ШІ у наступні роки

Також експерти очікують, що штучний інтелект зможе збирати конструктори LEGO, перекладати нові мови та створювати відеоігри до 2033 року.

До 2063 року, за оцінками дослідників, штучний інтелект зможе виконувати роботу хірурга або навіть дослідника ШІ.

За оцінками дослідників, у короткостроковій перспективі штучний інтелект стане значно досконалішим і зможе створити 40 найкращих поп-пісень і написати бестселер до 2030 року.