ШІ "оживить" Елвіса Преслі для грандіозного шоу в Лондоні
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

ШІ "оживить" Елвіса Преслі для грандіозного шоу в Лондоні

Елвіс
Джерело:  BBC

Шоу з “живим” Елвісом проведуть у листопада 2024 року в Лондоні. Пізніше концерт покажуть у Лас-Вегасі, Берліні й Токіо.  Цифровий Преслі у натуральну величину вперше виконає знакові моменти музичної історії на британській сцені.

У Лондоні пройде високотехнологічне шоу з “ожившим” Елвісом

Співака Елвіса Преслі "оживлять" для участі у імерсивному концерті – Elvis Evolution використовуватиме штучний інтелект та голографічні проекції, створені з тисяч його особистих фотографій та домашніх відеозаписів.

Про це розповіли у BBC.

Шоу проведуть у листопада 2024 року в Лондоні, також його покажуть у Лас-Вегасі, Берліні й Токіо. Компанія заявила, що шоу Преслі буде включати "приголомшливий концертний досвід", де цифровий Елвіс у натуральну величину "вперше виконає знакові моменти музичної історії на британській сцені".

Шоу стане даниною наступного покоління музичній легенді і дозволить людям зануритися у світ Елвіса і побути в його шкурі, – заявив засновник і генеральний директор компанії Layered Reality (яка займається імерсивними шоу) Ендрю МакГіннес.

На місці проведення шоу в центрі Лондона також організують афтепаті з тематичним баром і рестораном у стилі Елвіса, з живою музикою, діджеями та виступами артистів.

Елвіс Преслі: легенда музики

Преслі – один із найуспішніших музикантів XX століття. У США його називають "Король рок-н-ролу". Він здобув популярність у 1950-х роках і відомий завдяки таким хітам, як Hound Dog і Suspicious Minds.

Преслі за життя отримав 3 нагороди "Ґреммі", усі за духовну музику (госпел): у 1967 році за альбом How Great Thou Art, у 1971 році за альбом He Touched Me і в 1974 році за концертну версію пісні How Great Thou Art.

У 2018 році він був посмертно нагороджений Президентською медаллю Свободи США – найвищою нагородою, якою чинний президент може нагородити цивільну особу.

Загалом у світі продано більше мільярда платвок Елвіса Преслі – більше, ніж у будь-якого іншого артиста. Також 150 альбомів співака досягли золотого, платинового або мультиплатинового статусу, а 149 пісень потрапляли у щотижневий чарт Billboard Hot 100.

Віртуальні концерти: що відомо

Віртуальні концерти та заходи набули популярності після того, як гурт Abba запустив Abba Voyage у Лондоні у травні 2022 року. Концерт відтворює цифрову версію співаків, які виступають на спеціально побудованій арені у Лондоні. Над його створенням працювали 1 000 художників з візуальних ефектів, а на анімацію аватарів пішов мільярд годин комп'ютерних годин.

У грудні рок-гурт Kiss завершив свій останній прощальний концерт у Нью-Йорку літаючими аватарами, які співали хіт God Gave Rock'n'Roll to You – вони були створені за тією ж технологією, що і Abba Voyage, забезпечивши гурту "вічну молодість і вічну культовість".

Репера Тупака Шакура вбили у 1996 році, але у 2012 році він зʼявився на фестивалі Coachella як частина голографічного перформансу.

Продюсерська компанія створила образ репера, зібравши воєдино відеозаписи його рухів, а також використавши штучний інтелект для створення нових, здатних безпосередньо взаємодіяти на сцені з його колегами-виконавцями.

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