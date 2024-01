ИИ "оживит" Элвиса Пресли для грандиозного шоу в Лондоне

В Лондоне пройдет высокотехнологичное шоу с "ожившим" Элвисом

Певца Элвиса Пресли оживят для участия в иммерсивном концерте – Elvis Evolution будет использовать искусственный интеллект и голографические проекции, созданные из тысяч его личных фотографий и домашних видеозаписей.

Об этом рассказали в BBC.

Шоу проведут в ноябре 2024 года в Лондоне, также его покажут в Лас-Вегасе, Берлине и Токио. Компания заявила, что шоу Пресли будет включать в себя "потрясающий концертный опыт", где цифровой Элвис в натуральную величину "впервые исполнит знаковые моменты музыкальной истории на британской сцене".

Шоу станет данью следующего поколения музыкальной легенде и позволит людям погрузиться в мир Элвиса и побыть в его шкуре, – заявил основатель и генеральный директор компании Layered Reality (занимающейся иммерсивными шоу) Эндрю МакГиннес. Поделиться

На месте проведения шоу в центре Лондона также организуют афтэпати с тематическим баром и рестораном в стиле Элвиса, с живой музыкой, диджеями и выступлениями артистов.

Элвис Пресли: легенда музыки

Пресли – один из самых успешных музыкантов XX века. В США его называют "Король рок-н-ролла". Он приобрел известность в 1950-х годах и известен благодаря таким хитам, как Hound Dog и Suspicious Minds.

Пресли за жизнь получил 3 награды "Грэмми", все за духовную музыку (госпел): в 1967 за альбом How Great Thou Art, в 1971 за альбом He Touched Me и в 1974 за концертную версию песни How Great Thou Art.

В 2018 году он был посмертно награжден Президентской медалью Свободы США – самой высокой наградой, которой действующий президент может наградить гражданское лицо.

В общей сложности в мире продано более миллиарда платочек Элвиса Пресли – больше, чем у любого другого артиста. Также 150 альбомов певца достигли золотого, платинового или мультиплатинового статуса, а 149 песен попадали в еженедельный чарт Billboard Hot 100.

Виртуальные концерты: что известно

Виртуальные концерты и мероприятия приобрели популярность после того, как группа Abba запустила Abba Voyage в Лондоне в мае 2022 года. Концерт воспроизводит цифровую версию певцов, выступающих на специально построенной арене в Лондоне. Над его созданием работало 1 000 художников по визуальным эффектам, а на анимацию аватаров ушел миллиард часов компьютерных часов.

В декабре рок-группа Kiss завершила свой последний прощальный концерт в Нью-Йорке летающими аватарами, которые пели хит God Gave Rock'n'Roll to You – они были созданы по той же технологии, что и Abba Voyage, обеспечив группе "вечную молодость и вечную культовость".

Рэппера Тупака Шакура убили в 1996 году, но в 2012 году он появился на фестивале Coachella как часть голографического перформанса.

Продюсерская компания создала образ рэпера, собрав воедино видеозаписи его движений, а также использовав искусственный интеллект для создания новых, способных напрямую взаимодействовать на сцене с его коллегами-исполнителями.