NYT звинувачує ШІ від Microsoft і OpenAI у крадіжці контенту
Категорія
Економіка
Дата публікації

NYT звинувачує ШІ від Microsoft і OpenAI у крадіжці контенту

NYT
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Джерело:  The Wall Street Journal

NYT зазначає, що інструменти штучного інтелекту, створені OpenAI і Microsoft, частково побудовані на його матеріалах, сприяли значному зростанню їхньої вартості. Тому вони вважають це порушенням авторських прав і подала позов до суду.

NYT направила позов до суду на Microsoft і OpenAI

Видання The New York Times (NYT) подала до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав: видавець новин стверджує, що інструменти ШІ використовують його контент без дозволу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Натомість технологічні компанії заявили, що навчання ШІ за допомогою веб-контенту є "добросовісним використанням".

За словами WSJ, цей позов може мати мати далекосяжні наслідки для майбутнього для видавців новин.

У позові, поданому 27 грудня, газета заявила, що технологічні компанії використовували її контент без дозволу для створення своїх ШІ-продуктів, зокрема чат-бота ChatGPT від OpenAI та Copilot від Microsoft. Ці інструменти були навчені на мільйонах матеріалів, опублікованих у NYT, і використовують цей матеріал для надання відповідей на запити користувачів.

Позов відкриває новий фронт у багаторічній битві між технологічними та медіа-компаніями за економіку інтернету, протиставляючи одного з найбільших гравців новинної індустрії піонерам нової хвилі штучного інтелекту, – додає WSJ.

OpenAI почав набирати популярність минулого року з випуском ChatGPT, який вразив користувачів тим, що генерував відповіді на запити користувачів про що завгодно – від рецепту сальси до маршруту подорожі до Греції та інформації про історичні події.

Microsoft стала головним партнером OpenAI, погодившись інвестувати в компанію 13 млрд дол в обмін на 49% від її прибутку.

NYT зазначає, що інструменти штучного інтелекту, створені OpenAI і Microsoft, частково побудовані на його контенті, сприяли значному зростанню їхньої вартості.

Використання цінної інтелектуальної власності інших осіб у такий спосіб без оплати за неї було надзвичайно прибутковим для відповідачів, – стверджує газета.

OpenAI масштабується – є плани залучення багатомільярдних інвестицій

Компанія OpenAI, яка розробила чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT, проводить переговори щодо 100 млрд дол інвестицій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання з посиланням на власні джерела, зазначає, що умови, оцінка і терміни раунду фінансування ще не остаточно визначені і можуть змінитися.

OpenAI також провела переговори щодо залучення фінансування для нового підприємства з виробництва чіпів з компанією G42 з Абу-Дабі, що базується в Абу-Дабі.

Наразі незрозуміло чи пов'язані між собою підприємство з розробки чіпів і ширше фінансування компанії. OpenAI обговорювала залучення від 8 до 10 млрд дол США від G42.

OpenAI планує завершити окрему тендерну пропозицію під керівництвом Thrive Capital на початку січня, що дозволить співробітникам компанії продати акції за ціною 86 млрд дол, – йдеться в повідомленні.

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