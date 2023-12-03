Компанія OpenAI перенесла дату відкриття магазину додатків GPT

Компанія OpenAI розіслала електронні листи користувачам, які створювали власні чат-боти GPT, і повідомила, що планує розгорнути свій GPT Store на початку 2024 року.

Запуск GPT Store відкладено

Компанія OpenAI відклала запуск магазин додатків GPT для кастомних чат-ботів, посилаючись на перерву, спричинену усуненням і відновленням на посаді головного виконавчого директора Сема Альтмана.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що компанія розіслала електронні листи користувачам, які створювали власні чат-боти GPT, де заявила, що планує розгорнути свій GPT Store на початку 2024 року, а не наприкінці 2023 року, як вона планувала спочатку.

Хоча ми очікували випустити його цього місяця, кілька несподіваних речей заважали нам! – сказано в електронному листі. Поширити

OpenAI 6 листопада на своїй першій конференції розробників оголосила, що користувачі можуть почати створювати власні версії ChatGPT без необхідності вивчати кодування. Ймовірно, цей крок може допомогти стартапу перемогти конкуренцію на ринку, що стає все більш переповненим.

У той час у компанії оголосили, що планують представити магазин пізніше того ж місяця, де користувачі зможуть знаходити індивідуальні чат-боти від інших користувачів — і заробляти гроші на своїх власних — так само як вони могли б використовувати програми в App Store.

Компанія провела конференцію OpenAI DevDay

Компанія OpenAI провела свою першу конференцію OpenAI DevDay, де представила GPT-4 Turbo, кастомні GPT та відкриття GPT Store.

Конференцію OpenAI DevDay провів CEO компанії Сем Альтман і розповів, що близько 100 млн людей щотижня використовують ChatGPT, а 2 млн розробників створюють рішення за допомогою її API ChatGPT і Whisper OpenAI.

Також Альтман презентував GPT-4 Turbo, яка буде у двох версіях: перша – тільки для тексту та друга – для тексту та зображень. Нова модель базується на даних квітне 2023 року та може "бачити" більше даних з контекстним вікном на 128 тис токенів, що еквівалентне більш ніж 300 сторінкам тексту в одному запиті.

Крім того, GPT-4 Turbo є дешевшим у використанні, оскільки ціна вхідних 1000 токенів (близько 750 слів) становитиме 0,01 дол. Для порівняння, у GPT-4 ця вартість становила 0,03 дол.

Одним з головних нововведень OpenAI стала платформа для створення власних версій ChatGPT. Відповідно, користувачів із платною підпискою ChatGPT Plus зможуть створювати власні GPT – спеціалізовані версії чат-ботів, які налаштовані для виконання конкретного кола завдань.

Для створення GPT не потрібно знати програмування, оскільки це відбуватиметься в діалозі, як під час звичайної роботи з чат-ботом. Відтак створенні GPT можна буде використовувати в особистих цілях чи викласти у відкритий доступ.

OpenAI планує запустити магазин додатків GPT Store для кастомних чат-ботів, а трохи пізніше - включити монетизацію, щоб розробники GPT могли отримувати за них кошти.