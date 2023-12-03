Компания OpenAI перенесла дату открытия магазина приложений GPT

Компания OpenAI разослала электронные письма пользователям, создававшим собственные чат-боты GPT, и сообщила, что планирует развернуть свой GPT Store в начале 2024 года.

Запуск GPT Store отложен

Компания OpenAI отложила запуск магазин приложений GPT для кастомных чат-ботов, ссылаясь на перерыв, вызванный устранением и восстановлением в должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что компания разослала электронные письма пользователям, создававшим собственные чат-боты GPT, где заявила, что планирует развернуть свой GPT Store в начале 2024 года, а не в конце 2023 года, как она планировала сначала.

Хотя мы ожидали выпустить его в этом месяце, несколько неожиданных вещей нам мешали! – сказано в электронном письме. Поделиться

OpenAI 6 ноября на своей первой конференции разработчиков объявила, что пользователи могут начать создавать свои версии ChatGPT без необходимости изучать кодирование. Вероятно, этот шаг может помочь стартапу победить конкуренцию на рынке, что становится все более переполненным.

В то время в компании объявили, что планируют представить магазин позже того же месяца, где пользователи смогут находить индивидуальные чат-боты от других пользователей – и зарабатывать деньги на своих собственных – равно как они могли бы использовать программы в App Store.

Компания провела конференцию OpenAI DevDay

Компания OpenAI провела свою первую конференцию OpenAI DevDay, где представила GPT-4 Turbo, кастомные GPT и открытия GPT Store.

Конференцию OpenAI DevDay провел CEO компании Сэм Альтман и рассказал, что около 100 млн человек еженедельно используют ChatGPT, а 2 млн разработчиков создают решения посредством ее API ChatGPT и Whisper OpenAI.

Также Альтман представил GPT-4 Turbo, которая будет в двух версиях: первая – только для текста и вторая – для текста и изображений. Новая модель базируется на данных в апреле 2023 года и может "видеть" больше данных с контекстным окном на 128 тыс. токенов, что эквивалентно более чем 300 страницам текста в одном запросе.

Кроме того, GPT-4 Turbo дешевле в использовании, поскольку цена входящих 1000 токенов (около 750 слов) составит 0,01 дол. Для сравнения, у GPT-4 эта стоимость составляла 0,03 дол.

Одним из главных новшеств OpenAI стала платформа для создания собственных версий ChatGPT. Соответственно, пользователи с платной подпиской ChatGPT Plus смогут создавать собственные GPT – специализированные версии чат-ботов, которые настроены для выполнения конкретного круга задач.

Для создания GPT не нужно знать программирование, так как это происходит в диалоге, как при обычной работе с чат-ботом. После создания GPT можно будет использовать в личных целях или выложить в открытый доступ.

OpenAI планирует запустить магазин приложений GPT Store для кастомных чат-ботов, а чуть позже – включить монетизацию, чтобы разработчики GPT могли получать за них средства.