Компанія OpenAI планує залучити 100 млрд дол інвестицій

Компанія-розробниця чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT – OpenAI – веде перемовини щодо нового раунду фінансування на суму не менше 100 млрд дол. OpenAI також провела переговори щодо залучення фінансування для нового підприємства з виробництва чіпів з компанією G42 з Абу-Дабі.
OpenAI масштабується – є плани залучення багатомільярдних інвестицій
Компанія OpenAI, яка розробила чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT, проводить переговори щодо 100 млрд дол інвестицій.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання з посиланням на власні джерела, зазначає, що умови, оцінка і терміни раунду фінансування ще не остаточно визначені і можуть змінитися.
OpenAI також провела переговори щодо залучення фінансування для нового підприємства з виробництва чіпів з компанією G42 з Абу-Дабі, що базується в Абу-Дабі.
Наразі незрозуміло чи пов'язані між собою підприємство з розробки чіпів і ширше фінансування компанії. OpenAI обговорювала залучення від 8 до 10 млрд дол США від G42.
Крім того, компанія Microsoft раніше взяла на себе зобов'язалася інвестувати понад 10 млрд дол у OpenAI.
OpenAI залучила нових інвесторів
Стартап-розробник чат-боту ChatGPT – OpenAI – знайшов нових інвесторів, завершивши продаж акцій на суму 300 млн дол при оцінці в 27-29 млрд дол.
Про це пише TechCrunch з посиланням на документи, з якими ознайомилось видання.
Згідно з документами, з якими ознайомився TechCrunch, венчурні фірми, серед яких Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive і K2 Global, придбали нові акції.
OpenAI відмовилася коментувати інформацію.
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