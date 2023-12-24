Компанія OpenAI планує залучити 100 млрд дол інвестицій
Категорія
Економіка
Дата публікації

Компанія OpenAI планує залучити 100 млрд дол інвестицій

OpenAI
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Джерело:  Bloomberg

Компанія-розробниця чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT – OpenAI – веде перемовини щодо нового раунду фінансування на суму не менше 100 млрд дол. OpenAI також провела переговори щодо залучення фінансування для нового підприємства з виробництва чіпів з компанією G42 з Абу-Дабі.

OpenAI масштабується – є плани залучення багатомільярдних інвестицій

Компанія OpenAI, яка розробила чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT, проводить переговори щодо 100 млрд дол інвестицій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання з посиланням на власні джерела, зазначає, що умови, оцінка і терміни раунду фінансування ще не остаточно визначені і можуть змінитися.

OpenAI також провела переговори щодо залучення фінансування для нового підприємства з виробництва чіпів з компанією G42 з Абу-Дабі, що базується в Абу-Дабі.

Наразі незрозуміло чи пов'язані між собою підприємство з розробки чіпів і ширше фінансування компанії. OpenAI обговорювала залучення від 8 до 10 млрд дол США від G42.

OpenAI планує завершити окрему тендерну пропозицію під керівництвом Thrive Capital на початку січня, що дозволить співробітникам компанії продати акції за ціною 86 млрд дол, – йдеться в повідомленні.

Крім того, компанія Microsoft раніше взяла на себе зобов'язалася інвестувати понад 10 млрд дол у OpenAI.

OpenAI залучила нових інвесторів

Стартап-розробник чат-боту ChatGPT – OpenAI – знайшов нових інвесторів, завершивши продаж акцій на суму 300 млн дол при оцінці в 27-29 млрд дол.

Про це пише TechCrunch з посиланням на документи, з якими ознайомилось видання.

Згідно з документами, з якими ознайомився TechCrunch, венчурні фірми, серед яких Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive і K2 Global, придбали нові акції.

Джерело видання повідомляє, що фонд Founders Fund також інвестує. Загалом венчурні інвестори вклали трохи більше 300 млн дол при оцінці компанії в 27-29 млрд дол. Це окремо від великої інвестиції від Microsoft, оголошеної раніше цього року.

Вважається, що розмір інвестицій Microsoft становить близько 10 млрд дол, – пише видання.

OpenAI відмовилася коментувати інформацію.

Наскільки ми розуміємо, угоди вже підписані інвесторами і гроші переказали; залишилося тільки отримати контрасигнацію від OpenAI. План полягав у тому, щоб зробити цю інвестицію публічною наступного тижня.

Загалом, за словами співрозмовника, зовнішні інвестори зараз володіють понад 30%

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