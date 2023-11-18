З OpenAi несподівано звільнили розробника ChatGPT Сема Альтмана — відома причина

Сема Альтмана звільнили з посади генерального директора компанії OpenAI. Він був обличчям OpenAI, яка поклала початок нинішній гонці штучних інтелектів завдяки популярному ChatGPT.

Чому звільнили Сема Альтмана

OpenAI оголосила, що Альтмана звільнили з посади генерального директора в результаті перевірки радою директорів.

Відхід Альтмана відбувся після процесу обговорення правлінням, яке дійшло висновку, що він не завжди був відвертим у спілкуванні з правлінням, що перешкоджає його здатності виконувати свої обов’язки. Правління більше не впевнене в його здатності продовжувати керувати OpenAI, - йдеться в заяві компанії. Поширити

Головний технічний директор Міра Мураті призначена тимчасовим генеральним директором OpenAI.

Мені сподобався час, проведений в OpenAI. Це змінило мене особисто і, сподіваюся, трохи змінило світ — сказав Альтман у дописі на X (раніше Twitter). Поширити

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.



🫡 — Sam Altman (@sama) November 17, 2023

У наступному дописі він описав своє звільнення як «начебто читання власного хвалебного слова, поки ти ще живий».

Звільнення стало раптовим, оскільки ще минулого тижня Альтман виступив із доповіддю на першій в історії компанії конференції DevDay, де було оголошено про набір великих нових оновлень ChatGPT, щоб він міг конкурувати з іншими великими технологічними компаніями, такими як Microsoft і Google.

Альтман є співзасновником OpenAI і спочатку був співголовою компанії разом з Ілоном Маском. Маск пішов у 2018 році , щоб уникнути конфлікту інтересів з Tesla. Відтоді він заснував власну компанію зі штучним інтелектом xAI.