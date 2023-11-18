З OpenAi несподівано звільнили розробника ChatGPT Сема Альтмана — відома причина

Сема Альтмана звільнили з посади генерального директора компанії OpenAI. Він був обличчям OpenAI, яка поклала початок нинішній гонці штучних інтелектів завдяки популярному ChatGPT.
Чому звільнили Сема Альтмана
OpenAI оголосила, що Альтмана звільнили з посади генерального директора в результаті перевірки радою директорів.
Головний технічний директор Міра Мураті призначена тимчасовим генеральним директором OpenAI.
У наступному дописі він описав своє звільнення як «начебто читання власного хвалебного слова, поки ти ще живий».
Звільнення стало раптовим, оскільки ще минулого тижня Альтман виступив із доповіддю на першій в історії компанії конференції DevDay, де було оголошено про набір великих нових оновлень ChatGPT, щоб він міг конкурувати з іншими великими технологічними компаніями, такими як Microsoft і Google.
Альтман є співзасновником OpenAI і спочатку був співголовою компанії разом з Ілоном Маском. Маск пішов у 2018 році , щоб уникнути конфлікту інтересів з Tesla. Відтоді він заснував власну компанію зі штучним інтелектом xAI.
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