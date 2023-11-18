Из OpenAi неожиданно уволили разработчика ChatGPT Сэма Альтмана — известна причина

Сэма Альтмана уволили с должности генерального директора компании OpenAI. Он был лицом OpenAI, которая положила начало нынешней гонке искусственных интеллектов благодаря популярному ChatGPT.

Почему уволили Сэма Альтмана

OpenAI объявила, что Альтмана уволили с должности генерального директора в результате проверки советом директоров.

Уход Альтмана произошел после процесса обсуждения правлением, пришедшего к выводу, что он не всегда был откровенным в общении с правлением, что препятствует его способности выполнять свои обязанности. Правление больше не уверено в его способности продолжать управлять OpenAI, говорится в заявлении компании. Поделиться

Главный технический директор Мира Мурати назначен временным генеральным директором OpenAI.

Мне понравилось время, проведенное в OpenAI. Это изменило меня лично и, надеюсь, немного изменило мир – сказал Альтман в сообщении на X (ранее Twitter). Поделиться

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.



🫡 — Sam Altman (@sama) November 17, 2023

В следующем сообщении он описал свое увольнение как «как будто чтение собственного хвалебного слова, пока ты еще жив».

Увольнение стало внезапным, поскольку еще на прошлой неделе Альтман выступил с докладом на первой в истории компании конференции DevDay, где было объявлено о наборе новых новых обновлений ChatGPT, чтобы он мог конкурировать с другими крупными технологическими компаниями, такими как Microsoft и Google.

Альтман является соучредителем OpenAI и первоначально являлся сопредседателем компании вместе с Илоном Маском. Маск пошел в 2018 году, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla. С этого времени он основал собственную компанию с искусственным интеллектом xAI.