Из OpenAi неожиданно уволили разработчика ChatGPT Сэма Альтмана — известна причина

Сэма Альтмана уволили с должности генерального директора компании OpenAI. Он был лицом OpenAI, которая положила начало нынешней гонке искусственных интеллектов благодаря популярному ChatGPT.
Почему уволили Сэма Альтмана
OpenAI объявила, что Альтмана уволили с должности генерального директора в результате проверки советом директоров.
Главный технический директор Мира Мурати назначен временным генеральным директором OpenAI.
В следующем сообщении он описал свое увольнение как «как будто чтение собственного хвалебного слова, пока ты еще жив».
Увольнение стало внезапным, поскольку еще на прошлой неделе Альтман выступил с докладом на первой в истории компании конференции DevDay, где было объявлено о наборе новых новых обновлений ChatGPT, чтобы он мог конкурировать с другими крупными технологическими компаниями, такими как Microsoft и Google.
Альтман является соучредителем OpenAI и первоначально являлся сопредседателем компании вместе с Илоном Маском. Маск пошел в 2018 году, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla. С этого времени он основал собственную компанию с искусственным интеллектом xAI.
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