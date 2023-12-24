Компания OpenAI планирует привлечь 100 млрд долл инвестиций

Компания-разработчик чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT – OpenAI – ведет переговоры по новому раунду финансирования на сумму не менее 100 млрд долл. OpenAI также провела переговоры по привлечению финансирования для нового предприятия по производству чипов с компанией G42 из Абу-Даби.
OpenAI масштабируется – есть планы привлечения многомиллиардных инвестиций
Компания OpenAI, разработавшая чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, проводит переговоры по 100 млрд долл. инвестиций.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что условия, оценка и сроки раунда финансирования еще не окончательно определены и могут измениться.
OpenAI также провела переговоры по привлечению финансирования для нового предприятия по производству чипов с компанией G42 из Абу-Даби.
Пока непонятно, связано ли между собой предприятие по разработке чипов и более широкому финансированию компании. OpenAI обсуждала привлечение от 8 до 10 млрд долл США от G42.
Кроме того, компания Microsoft ранее обязалась инвестировать более 10 млрд долл в OpenAI.
OpenAI привлекла новых инвесторов
Стартап-разработчик чат-бота ChatGPT – OpenAI – нашел новых инвесторов, завершив продажу акций на сумму 300 млн долл при оценке в 27-29 млрд долл.
Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание.
Согласно документам, с которыми ознакомился TechCrunch, венчурные фирмы, среди которых Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive и K2 Global приобрели новые акции.
OpenAI отказалась комментировать информацию.
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