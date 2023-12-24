Компания OpenAI планирует привлечь 100 млрд долл инвестиций

Компания-разработчик чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT – OpenAI – ведет переговоры по новому раунду финансирования на сумму не менее 100 млрд долл. OpenAI также провела переговоры по привлечению финансирования для нового предприятия по производству чипов с компанией G42 из Абу-Даби.

OpenAI масштабируется – есть планы привлечения многомиллиардных инвестиций

Компания OpenAI, разработавшая чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, проводит переговоры по 100 млрд долл. инвестиций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что условия, оценка и сроки раунда финансирования еще не окончательно определены и могут измениться.

OpenAI также провела переговоры по привлечению финансирования для нового предприятия по производству чипов с компанией G42 из Абу-Даби.

Пока непонятно, связано ли между собой предприятие по разработке чипов и более широкому финансированию компании. OpenAI обсуждала привлечение от 8 до 10 млрд долл США от G42.

OpenAI планирует завершить отдельное тендерное предложение под руководством Thrive Capital в начале января, что позволит сотрудникам компании продать акции по цене 86 млрд долл, –говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, компания Microsoft ранее обязалась инвестировать более 10 млрд долл в OpenAI.

OpenAI привлекла новых инвесторов

Стартап-разработчик чат-бота ChatGPT – OpenAI – нашел новых инвесторов, завершив продажу акций на сумму 300 млн долл при оценке в 27-29 млрд долл.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание.

Согласно документам, с которыми ознакомился TechCrunch, венчурные фирмы, среди которых Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive и K2 Global приобрели новые акции.

Источник издания сообщает, что фонд Founders Fund также инвестирует. В общей сложности венчурные инвесторы вложили чуть более 300 млн долл при оценке компании в 27-29 млрд долл Это отдельно от крупной инвестиции от Microsoft, объявленной ранее в этом году. Поделиться

Считается, что размер инвестиций Microsoft составляет около 10 млрд долл, пишет издание. Поделиться

OpenAI отказалась комментировать информацию.

Насколько мы понимаем, сделки уже подписаны инвесторами и деньги переведены; осталось только получить контрассигнацию от OpenAI. План заключался в том, чтобы сделать эту инвестицию публичной на следующей неделе. Поделиться