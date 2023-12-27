NYT обвиняет ИИ от Microsoft и OpenAI в краже контента

NYT отмечает, что инструменты искусственного интеллекта, созданные OpenAI и Microsoft, частично построенные на их материалах, способствовали значительному росту стоимости компаний. Поэтому издание считает это нарушением авторских прав и подало иск в суд.
NYT направила иск в суд на Microsoft и OpenAI
Издание The New York Times (NYT) подала в суд на компании Microsoft и OpenAI по обвинению в нарушении авторских прав: издатель новостей утверждает, что инструменты ИИ используют его контент без разрешения.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
В то же время технологические компании заявили, что обучение ИИ с помощью веб-контента является "добросовестным использованием".
По словам WSJ, этот иск может иметь далеко идущие последствия для будущего для издателей новостей.
В иске, поданном 27 декабря, газета заявила, что технологические компании использовали ее контент без разрешения для создания своих ШИ-продуктов, в частности, чат-бота ChatGPT от OpenAI и Copilot от Microsoft. Эти инструменты были обучены на миллионах материалов, опубликованных в NYT, и используют этот материал для ответов на запросы пользователей.
OpenAI начал набирать популярность в прошлом году с выпуском ChatGPT, поразившего пользователей тем, что генерировал ответы на запросы пользователей о чем угодно – от рецепта сальсы до маршрута путешествия в Грецию и информации об исторических событиях.
Microsoft стала главным партнером OpenAI, согласившись инвестировать в компанию 13 млрд долл в обмен на 49% от ее прибыли.
NYT отмечает, что инструменты искусственного интеллекта, созданные OpenAI и Microsoft, частично построенные на его контенте, способствовали значительному росту их стоимости.
OpenAI масштабируется – есть планы привлечения многомиллиардных инвестиций
Компания OpenAI, разработавшая чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, проводит переговоры по 100 млрд долл инвестиций.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что условия, оценка и сроки раунда финансирования еще не окончательно определены и могут измениться.
OpenAI также провела переговоры по привлечению финансирования для нового предприятия по производству чипов с компанией G42 из базирующейся в Абу-Даби Абу-Даби.
Пока непонятно связано ли между собой предприятие по разработке чипов и более широкому финансированию компании. OpenAI обсуждала привлечение от 8 до 10 млрд долл США от G42.
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