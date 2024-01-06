Ученые оценили вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом
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Технологии
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Ученые оценили вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом

ИИ
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Тысячи исследователей попросили дать прогнозы об опасности искусственного интеллекта, и многие озабочены исчезновением человечества. Ученые считают, что с вероятностью 5% искусственный интеллект станет неконтролируемым и уничтожит человечество.

Исследователи оценили опасность ИИ

Хотя прогнозы экспертов по искусственному интеллекту не следует рассматривать как объективную истину, они могут обеспечить одну важную часть головоломки. Их знакомство с технологией и динамикой ее прошлого прогресса дает им хорошую возможность делать обоснованные предположения по поводу будущего ИИ, — заявили исследователи из Беркли и Оксфордского университета, проведшие исследования в декабре.

В ходе опроса 2778 ученых, опубликовавших рецензируемые исследования ИИ, их спросили об их прогнозах на будущее.

Приблизительно 68% исследователей считают, что хорошие результаты от сверхчеловеческого искусственного интеллекта более вероятны, чем плохие, но примерно половина этих оптимистов допускает, что вероятность вымирания человечества выше нуля.

Более 80% исследователей ИИ выразили "чрезвычайную" или "значительную" обеспокоенность тем, что ИИ способствует распространению дезинформации.

Большинство исследователей выразили похожую обеспокоенность по поводу авторитарных правителей, использующих искусственный интеллект для контроля над своим населением, систем искусственного интеллекта, ухудшающих экономическое неравенство, и роли искусственного интеллекта в создании инженерных вирусов.

Что сможет делать ИИ в последующие годы

Также эксперты ожидают, что искусственный интеллект сможет собирать конструкторы LEGO, переводить новые языки и создавать видеоигры до 2033 года.

До 2063 г., по оценкам исследователей, искусственный интеллект сможет выполнять работу хирурга или даже исследователя ИИ.

По оценкам исследователей, в краткосрочной перспективе искусственный интеллект станет более совершенным и сможет создать 40 лучших поп-песен и написать бестселлер к 2030 году.

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