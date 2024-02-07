ШИ и ядерная война. Ученые предупреждают о новой опасности
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Технологии
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ШИ и ядерная война. Ученые предупреждают о новой опасности

ИИ
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Источник:  online.ua

Иностранные ученые решили выяснить, каким будет алгоритм действий моделей искусственного интеллекта в случае масштабного международного конфликта.

Какие действия могут предпринять модели ИИ на фоне мировых конфликтов

Ученые решили узнать, чего человечеству ждать от моделей ИИ на фоне стремительного обострения геополитической ситуации в мире.

Свои неожиданные выводы они опубликовали в статье, получившей название «Риски эскалации от языковых моделей в принятии военных и дипломатических решений».

В ходе масштабного исследования специалисты решили опробовать 5 больших языковых моделей: GPT-4, GPT-3.5, Claude 2, Llama-2 (70B) Chat и GPT-4-Base. Они использовали их для создания автономных агентов, взаимодействующих друг с другом в игре с конфликтными ситуациями.

Ученые намеревались выяснить, как будут взаимодействовать между собой модели и какие варианты действий будут выбирать.

ШИ
Фото: unsplash.com

Какие сценарии поведения предложили для ИИ:

  1. выжидание,

  2. обмен сообщениями с другими странами,

  3. ядерное разоружение,

  4. визиты на высоком уровне,

  5. оборонные и торговые соглашения,

  6. обмен разведданными об угрозах,

  7. международный арбитраж,

  8. создание альянсов,

  9. блокировка,

  10. вторжение,

  11. «совершение полноценной ядерной атаки».

В результате исследования стало ясно, что модели ИИ довольно часто склонялись к эскалации конфликтов, а не к решению проблем мирными и дипломатическими путями.

Мы наблюдаем, что модели имеют тенденцию к развитию динамики гонки вооружений, что приводит к усугублению конфликта, а в редких случаях даже к развертыванию ядерного оружия, - предупреждают авторы исследования.

Кроме того, отмечается, что именно модель GPT-4-Base оказалась наиболее непредсказуемой – она очень легко тянется к ядерному оружию.

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