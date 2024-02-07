Иностранные ученые решили выяснить, каким будет алгоритм действий моделей искусственного интеллекта в случае масштабного международного конфликта.
Какие действия могут предпринять модели ИИ на фоне мировых конфликтов
Ученые решили узнать, чего человечеству ждать от моделей ИИ на фоне стремительного обострения геополитической ситуации в мире.
Свои неожиданные выводы они опубликовали в статье, получившей название «Риски эскалации от языковых моделей в принятии военных и дипломатических решений».
В ходе масштабного исследования специалисты решили опробовать 5 больших языковых моделей: GPT-4, GPT-3.5, Claude 2, Llama-2 (70B) Chat и GPT-4-Base. Они использовали их для создания автономных агентов, взаимодействующих друг с другом в игре с конфликтными ситуациями.
Ученые намеревались выяснить, как будут взаимодействовать между собой модели и какие варианты действий будут выбирать.
Какие сценарии поведения предложили для ИИ:
выжидание,
обмен сообщениями с другими странами,
ядерное разоружение,
визиты на высоком уровне,
оборонные и торговые соглашения,
обмен разведданными об угрозах,
международный арбитраж,
создание альянсов,
блокировка,
вторжение,
«совершение полноценной ядерной атаки».
В результате исследования стало ясно, что модели ИИ довольно часто склонялись к эскалации конфликтов, а не к решению проблем мирными и дипломатическими путями.
Кроме того, отмечается, что именно модель GPT-4-Base оказалась наиболее непредсказуемой – она очень легко тянется к ядерному оружию.
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