МКС видав ордери на арешт двох поплічників Путіна

5 березня офіційно стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

МКС почав розслідувати удари РФ по енергетиці України

Що важливо розуміти, ордери були видані в межах розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Окрім того, наголошується, що обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення.

Палата досудового провадження II вважає, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані силами, які перебували під їхнім командуванням, по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України у зазначений період.

Як відомо, починаючи з жовтня 2022 року країна-агресорка розпочала масований ракетний терор енергетичної інфраструктури України.

Мирні українці за період повномасштабної війни пережили десятки масштабних російських обстрілів, коли ворог залучав велику кількість ракет різних типів і дальності.

Інколи їхня кількість сягала 100 ракет лише за одну атаку.

Через дефіцит потужності в енергосистемі Міненерго доводилося застосовувати відключення електроенергії споживачам, але ворог не зміг досягти своєї мети — спровокувати в Україні повний блекаут. Поширити

Що відомо про ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі офіційно видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Як відомо, очільника Кремля підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Окрім того, було видано ордер на арешт так званої дитячої омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової.