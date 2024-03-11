Выдала ордер на арест Путина. МКС возглавила новая судья

Судья Томоко Акане 11 марта на пленарном заседании была избрана главой Международного уголовного суда (МКС).
Новой главой МКС избрана Томоко Акане
В прессрелизе МКС говорится, что судью Томоко Акане избрали Председателем Суда, судья Росарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-президентом, а судья Рейне Алапини-Гансу — вторым вице-президентом.
Члены Президентства избираются сроком на три года и вступают в силу немедленно.
Судья Акане отметила, что во время своего председательства сосредоточится на содействии диалога между органами суда, представителями защиты и потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, еще не ратифицировавшими Римский устав.
Томоко Акане: что известно
Японская юрист была избрана судьей МКС в 2017 году. Она вступила в должность в марте 2018 года сроком на девять лет.
В марте 2023 года Томоко Акане выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей в Россию во время войны.
В ответ Министерство внутренних дел РФ объявило Акане в розыск, возбудив уголовное расследование против Акане, Росарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Она прокомментировала это в интервью японскому телеканалу: "Даже если один из судей умрет, его могут заменить любое количество людей, поэтому не стоит их преследовать".
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