Выдала ордер на арест Путина. МКС возглавила новая судья

Новой главой МКС избрана Томоко Акане

В прессрелизе МКС говорится, что судью Томоко Акане избрали Председателем Суда, судья Росарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-президентом, а судья Рейне Алапини-Гансу — вторым вице-президентом.

Члены Президентства избираются сроком на три года и вступают в силу немедленно.

Судья Акане отметила, что во время своего председательства сосредоточится на содействии диалога между органами суда, представителями защиты и потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, еще не ратифицировавшими Римский устав.

В это сложное для Суда время необходимо стабильное, общее и единое руководство. Я сосредоточусь на содействии диалога между органами Суда, защитой и представителями потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, еще не ратифицировавшими Римский устав. Я также отдаю приоритет безопасности и благосостоянию персонала Суда. Томоко Акане Глава МКС

Томоко Акане: что известно

Японская юрист была избрана судьей МКС в 2017 году. Она вступила в должность в марте 2018 года сроком на девять лет.

В марте 2023 года Томоко Акане выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей в Россию во время войны.

В ответ Министерство внутренних дел РФ объявило Акане в розыск, возбудив уголовное расследование против Акане, Росарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Она прокомментировала это в интервью японскому телеканалу: "Даже если один из судей умрет, его могут заменить любое количество людей, поэтому не стоит их преследовать".