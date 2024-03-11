Видала ордер на арешт Путіна. МКС очолила нова суддя

Суддя Томоко Акане 11 березня на пленарному засіданні була обрана головою Міжнародного кримінального суду (МКС).
Новою головою МКС обрано Томоко Акане
У пресрелізі МКС йдеться, що суддю Томоко Акане обрали Головою Суду, суддя Росаріо Сальваторе Айтала був обраний першим віце-президентом, а суддя Рейне Алапіні-Гансу – другим віце-президентом.
Члени Президентства обираються терміном на три роки і набувають чинності негайно.
Суддя Акане зазначила, що під час свого головування зосередиться на сприянні діалогу між органами суду, представниками захисту та потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут.
Томоко Акане: що відомо
Японська юристка була обрана суддею МКС у 2017 році. Вона вступила на посаду в березні 2018 року строком на дев'ять років.
У березні 2023 року Томоко Акане видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей до Росії під час війни.
У відповідь Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Акане в розшук, порушивши кримінальне розслідування проти Акане, Росаріо Сальваторе Айтала та Серхіо Херардо Угальде Годінеса.
Вона прокоментувала це в інтерв'ю японському телеканалу: «Навіть якщо один із суддів помре, його можуть замінити будь-яка кількість людей, тому не варто їх переслідувати».
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