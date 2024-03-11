Видала ордер на арешт Путіна. МКС очолила нова суддя
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Видала ордер на арешт Путіна. МКС очолила нова суддя

МКС
Томоко Акане

Суддя Томоко Акане 11 березня на пленарному засіданні була обрана головою Міжнародного кримінального суду (МКС).

Новою головою МКС обрано Томоко Акане

У пресрелізі МКС йдеться, що суддю Томоко Акане обрали Головою Суду, суддя Росаріо Сальваторе Айтала був обраний першим віце-президентом, а суддя Рейне Алапіні-Гансу – другим віце-президентом.

Члени Президентства обираються терміном на три роки і набувають чинності негайно.

Суддя Акане зазначила, що під час свого головування зосередиться на сприянні діалогу між органами суду, представниками захисту та потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут.

У цей складний для Суду час потрібне стабільне, спільне та єдине керівництво. Я зосереджуся на сприянні діалогу між органами Суду, захистом і представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут. Я також приділяю пріоритет безпеці та добробуту персоналу Суду.

Томоко Акане

Томоко Акане

Голова МКС

Томоко Акане: що відомо

Японська юристка була обрана суддею МКС у 2017 році. Вона вступила на посаду в березні 2018 року строком на дев'ять років.

У березні 2023 року Томоко Акане видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей до Росії під час війни.

У відповідь Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Акане в розшук, порушивши кримінальне розслідування проти Акане, Росаріо Сальваторе Айтала та Серхіо Херардо Угальде Годінеса.

Вона прокоментувала це в інтерв'ю японському телеканалу: «Навіть якщо один із суддів помре, його можуть замінити будь-яка кількість людей, тому не варто їх переслідувати».

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