Видала ордер на арешт Путіна. МКС очолила нова суддя

Новою головою МКС обрано Томоко Акане

У пресрелізі МКС йдеться, що суддю Томоко Акане обрали Головою Суду, суддя Росаріо Сальваторе Айтала був обраний першим віце-президентом, а суддя Рейне Алапіні-Гансу – другим віце-президентом.

Члени Президентства обираються терміном на три роки і набувають чинності негайно.

Суддя Акане зазначила, що під час свого головування зосередиться на сприянні діалогу між органами суду, представниками захисту та потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут.

У цей складний для Суду час потрібне стабільне, спільне та єдине керівництво. Я зосереджуся на сприянні діалогу між органами Суду, захистом і представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та державами, які ще не ратифікували Римський статут. Я також приділяю пріоритет безпеці та добробуту персоналу Суду. Томоко Акане Голова МКС

Томоко Акане: що відомо

Японська юристка була обрана суддею МКС у 2017 році. Вона вступила на посаду в березні 2018 року строком на дев'ять років.

У березні 2023 року Томоко Акане видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей до Росії під час війни.

У відповідь Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Акане в розшук, порушивши кримінальне розслідування проти Акане, Росаріо Сальваторе Айтала та Серхіо Херардо Угальде Годінеса.

Вона прокоментувала це в інтерв'ю японському телеканалу: «Навіть якщо один із суддів помре, його можуть замінити будь-яка кількість людей, тому не варто їх переслідувати».