У США спалахнув новий гучний скандал після того, як стало відомо, що команда американського лідера Джо Байдена надіслала зброю Кенії, а не Україні.

Республіканці жорстко розкритикували Білий дім через Україну

Республіканці стверджують, що команда президента США в обхід законодавців надіслала кенійським військам, розгорнутим на Гаїті, військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке могло б бути використане для допомоги Україні.

Що важливо розуміти, йдеться про гвинтівки, боєприпаси і бронетехніку.

Законодавці скаржаться на те, що адміністрація Джо Байдена почала поспіхом витрачати американські гроші на невизначену і безстрокову операцію на Гаїті, не дочекавшись схвалення Конгресу.

Республіканці схвильовані тим фактом, що підтримка Гаїті з боку Білого дому може дорого коштувати Україні, адже офіційний Вашингтон також надсилає зброю ЗСУ безпосередньо зі складів Міноборони США.

Як влада США коментує скандал зі зброєю для Кенії

Збройні сили проводять внутрішній аудит запасів, щоб побачити, що вони можуть виділити для Гаїті — що ставить їх у пряму конкуренцію з Україною за ресурси, — заявив один з інсайдерів журналістам. Поширити

За словами керівництва Держдепу, Штати змушені реагувати на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії розвитку подій в Україні та Гаїті відрізняються.