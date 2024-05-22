Байден потрапив під шквал критики через неочікуване рішення щодо України
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Політика
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Байден потрапив під шквал критики через неочікуване рішення щодо України

Джо Байден
Джерело:  Politico

У США спалахнув новий гучний скандал після того, як стало відомо, що команда американського лідера Джо Байдена надіслала зброю Кенії, а не Україні.

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Республіканці стверджують, що команда президента США в обхід законодавців надіслала кенійським військам, розгорнутим на Гаїті, військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке могло б бути використане для допомоги Україні.

Що важливо розуміти, йдеться про гвинтівки, боєприпаси і бронетехніку.

Законодавці скаржаться на те, що адміністрація Джо Байдена почала поспіхом витрачати американські гроші на невизначену і безстрокову операцію на Гаїті, не дочекавшись схвалення Конгресу.

Республіканці схвильовані тим фактом, що підтримка Гаїті з боку Білого дому може дорого коштувати Україні, адже офіційний Вашингтон також надсилає зброю ЗСУ безпосередньо зі складів Міноборони США.

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Збройні сили проводять внутрішній аудит запасів, щоб побачити, що вони можуть виділити для Гаїті — що ставить їх у пряму конкуренцію з Україною за ресурси, — заявив один з інсайдерів журналістам.

За словами керівництва Держдепу, Штати змушені реагувати на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії розвитку подій в Україні та Гаїті відрізняються.

Підтримка народу Гаїті не обмежує і не позбавляє нас можливості підтримувати народ України… Обидва пріоритети є важливими, і в кожному випадку ми визначаємо підтримку з урахуванням потреб наших партнерів, — сказав журналістам американський дипломат, який говорив на умовах анонімності.

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