Байден попал под шквал критики из-за неожиданного решения касательно Украины
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Байден попал под шквал критики из-за неожиданного решения касательно Украины

Байден
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Источник:  Politico

В США разразился новый громкий скандал после того, как стало известно, что команда американского лидера Джо Байдена отправила оружие Кении, а не Украине.

Республиканцы жестко раскритиковали Белый дом из-за Украины

Республиканцы утверждают, что команда президента США в обход законодателей направила кенийским войскам, развернутым на Гаити, военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое могло бы быть использовано для помощи Украине.

Что важно понимать, речь идет о винтовках, боеприпасах и бронетехнике.

Законодатели жалуются на то, что администрация Джо Байдена начала спешно тратить американские деньги на неопределенную и бессрочную операцию на Гаити, не дождавшись одобрения Конгресса.

Республиканцы взволнованы тем фактом, что поддержка Гаити со стороны Белого дома может дорого стоить Украине, ведь официальный Вашингтон также отправляет оружие ВСУ непосредственно из составов Минобороны США.

Как власти США комментируют скандал с оружием для Кении

Вооруженные силы проводят внутренний аудит запасов, чтобы увидеть, что они могут выделить для Гаити — что ставит их в прямую конкуренцию с Украиной за ресурсы, — заявил один из инсайдеров журналистам.

По словам руководства Госдепа, Штаты вынуждены реагировать на многочисленные критические потребности во всем мире, а сценарии развития событий в Украине и Гаити отличаются.

Поддержка народа Гаити не ограничивает и не лишает нас возможности поддерживать народ Украины… Оба приоритета важны, и в каждом случае мы определяем поддержку с учетом потребностей наших партнеров, — сказал журналистам американский дипломат, говоривший на условиях анонимности.

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