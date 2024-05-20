Остин пообещал ускорить поставки военной помощи Украине от США

США ускоряют поставки помощи в Украину, которая должна изменить ситуацию в войне с Россией.

Остин пообещал срочные поставки оружия для Украины

В Украину "с недели на неделю" пойдет постоянный поток военной и безопасности из США.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-22"), проходившей в виртуальном формате.

В частности, как сказал министр обороны США, сегодняшняя встреча проходит в момент испытаний, поскольку захватчики Владимира Путина положили начало еще одному наступлению на суверенную территорию Украины.

Силы Кремля попытаются добиться дальнейших успехов в следующие недели и попытаются создать буферную зону вдоль украинской границы. Ллойд Остин Министр обороны США

Остин считает, что речь идет о сложной и опасной борьбе, но украинские защитники демонстрируют чрезвычайное мужество и умения с использованием возможностей, предоставленных союзниками.

Новое наступление Путина на Харьков лишь подчеркивает важность этой Контактной группы, сказал Остин и добавил, что в настоящее время около 50 стран со всего мира снова выступают на стороне Украины. Он уверяет, что участники формата "Рамштайн" продолжат оказывать Украине необходимую поддержку. Поделиться

В частности, Соединенные Штаты остаются настроенными внести свой вклад в поддержку Украины.

Мы снова доставляем срочно необходимую помощь Украине. Безопасная помощь, которую мы ускоряем в Украине, изменит ситуацию в этой битве.

По его словам, речь идет о снарядах калибром 155-мм и боеприпасах для Himars, средствах ПВО и противотанковых системах. Эта помощь является составной частью поддержки объемом 1 млрд долл., о котором ранее был объявлен президентом США Джо Байденом.

Остин добавил, что благодаря утверждению Конгрессом США дополнительной помощи на общую сумму около 61 млрд долл, Соединенные Штаты продолжат одобрять значительные пакеты помощи для Украины.

Вы будете видеть постоянный поток американской помощи в Украине из недели в неделю.

Также министр обороны США добавил, что объявленный Байденом еще один пакет помощи на 400 млн долл поможет Украине защищать Харьков и другие районы на линии фронта.

Остин сказал, что США уже удовлетворили много неотложных потребностей Украины и много другой помощи на пути к Украине. Речь идет о дополнительных снарядах для систем ПВО Nasams и Patriot, дополнительных ракетно-артиллерийских системах повышенной мобильности Himars и снарядах к ним, авиационных ракетах для переносных комплексов Stinger, переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, бронированных транспортных средств и т.д. По его словам, это необходимо для восстановления арсеналов Украины. Поделиться

В то же время он добавил, что другие участники формата "Рамштайн" продолжают активизировать усилия по удовлетворению наиболее неотложных потребностей Украины. По состоянию на данный момент, эти страны обязались выделить более 95 млрд долл на помощь по безопасности с момента начала полномасштабного вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года.

Вместе с тем Остин отметил, что Кремль продолжает усиливать бомбардировку Украины ракетами и иранскими дронами.

Поэтому система ПВО будет во главу угла нашей повестки дня сегодня. И я буду настойчиво призывать всех наших уважаемых союзников и партнеров пересмотреть их возможности, чтобы доставить в Украину столь срочно необходимые средства ПВО.

Также он заверил, что формат Рамштайн продолжит работать над развитием безопасности Украины на долгосрочную перспективу.

По его словам, следующие недели и месяцы будут решающими.

Выживание и успех Украины обязательны для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной и американской безопасности. Если Путин возобладает, тираны приходят к выводу, что они могут тоже попытаться совершить вторжение и покорить их суверенных соседей. Это оставит Европу под тенью Путина и сделает мир жесточайшим и хаотичнее. Итак, борьба Украины за свободу и безопасность имеет значение для всех нас. Поделиться

Смогут ли ВСУ бить по территории РФ американским оружием

В течение многих месяцев судьба Украины была заложницей Конгресса США, когда американские законодатели заблокировали пакет помощи. Даже после принятия пакета более чем на 60 млрд долл. ВСУ находятся в шатком положении.

Россия пошла в наступление на Харьков, хотя оккупация города маловероятна. Но это наступление демонстрирует цену, которую Украина платит за опоздание Америки. Также это подчеркивает нелепость ограничений США, мешающих Киеву вести борьбу с Россией на ее территории.

На поле боя вокруг Харькова произошли резкие перемены. Россияне пытались завоевать город в начале 2022 года, но планы провалились. Через несколько месяцев украинское контрнаступление выбило российские войска из региона. Но теперь россияне вернулись и активно противостоят слабой обороне Украины.