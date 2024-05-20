Остин пообещал ускорить поставки военной помощи Украине от США

США ускоряют поставки помощи в Украину, которая должна изменить ситуацию в войне с Россией.
Остин пообещал срочные поставки оружия для Украины
В Украину "с недели на неделю" пойдет постоянный поток военной и безопасности из США.
Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-22"), проходившей в виртуальном формате.
В частности, как сказал министр обороны США, сегодняшняя встреча проходит в момент испытаний, поскольку захватчики Владимира Путина положили начало еще одному наступлению на суверенную территорию Украины.
Остин считает, что речь идет о сложной и опасной борьбе, но украинские защитники демонстрируют чрезвычайное мужество и умения с использованием возможностей, предоставленных союзниками.
В частности, Соединенные Штаты остаются настроенными внести свой вклад в поддержку Украины.
Мы снова доставляем срочно необходимую помощь Украине. Безопасная помощь, которую мы ускоряем в Украине, изменит ситуацию в этой битве.
По его словам, речь идет о снарядах калибром 155-мм и боеприпасах для Himars, средствах ПВО и противотанковых системах. Эта помощь является составной частью поддержки объемом 1 млрд долл., о котором ранее был объявлен президентом США Джо Байденом.
Остин добавил, что благодаря утверждению Конгрессом США дополнительной помощи на общую сумму около 61 млрд долл, Соединенные Штаты продолжат одобрять значительные пакеты помощи для Украины.
Вы будете видеть постоянный поток американской помощи в Украине из недели в неделю.
Также министр обороны США добавил, что объявленный Байденом еще один пакет помощи на 400 млн долл поможет Украине защищать Харьков и другие районы на линии фронта.
В то же время он добавил, что другие участники формата "Рамштайн" продолжают активизировать усилия по удовлетворению наиболее неотложных потребностей Украины. По состоянию на данный момент, эти страны обязались выделить более 95 млрд долл на помощь по безопасности с момента начала полномасштабного вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года.
Вместе с тем Остин отметил, что Кремль продолжает усиливать бомбардировку Украины ракетами и иранскими дронами.
Поэтому система ПВО будет во главу угла нашей повестки дня сегодня. И я буду настойчиво призывать всех наших уважаемых союзников и партнеров пересмотреть их возможности, чтобы доставить в Украину столь срочно необходимые средства ПВО.
Также он заверил, что формат Рамштайн продолжит работать над развитием безопасности Украины на долгосрочную перспективу.
По его словам, следующие недели и месяцы будут решающими.
Смогут ли ВСУ бить по территории РФ американским оружием
В течение многих месяцев судьба Украины была заложницей Конгресса США, когда американские законодатели заблокировали пакет помощи. Даже после принятия пакета более чем на 60 млрд долл. ВСУ находятся в шатком положении.
Россия пошла в наступление на Харьков, хотя оккупация города маловероятна. Но это наступление демонстрирует цену, которую Украина платит за опоздание Америки. Также это подчеркивает нелепость ограничений США, мешающих Киеву вести борьбу с Россией на ее территории.
На поле боя вокруг Харькова произошли резкие перемены. Россияне пытались завоевать город в начале 2022 года, но планы провалились. Через несколько месяцев украинское контрнаступление выбило российские войска из региона. Но теперь россияне вернулись и активно противостоят слабой обороне Украины.
К счастью для Украины, сил РФ, вероятно, недостаточно, чтобы взять город. Кажется, эта атака направлена на менее важные, но необходимые цели.
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