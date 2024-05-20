Остін пообіцяв прискорити постачання військової допомоги Україні від США

США прискорюють постачання безпекової допомоги до України, яка має змінити ситуацію у війні з Росією.

Остін пообіцяв термінові поставки зброї для України

В Україну "з тижня на тиждень" йтиме постійний потік військової та безпекової допомоги з США.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-22"), яка відбувалася у віртуальному форматі.

Зокрема, як сказав міністр оборони США, сьогоднішня зустріч відбувається у момент випробувань, оскільки загарбники Володимира Путіна започаткували ще один наступ на суверенну територію України.

Сили Кремля спробують досягти подальших успіхів у наступні тижні та спробують створити буферну зону вздовж українського кордону. Ллойд Остін Міністр оборони США

Остін вважає, що йдеться про складну і небезпечну боротьбу, але українські захисники демонструють надзвичайну мужність та уміння з використанням спроможностей, наданих союзниками.

Новий наступ Путіна на Харків лише підкреслює важливість цієї Контактної групи, — сказав Остін і додав, що нині близько 50 країн з усього світу знову виступають на стороні України. Він запевняє, що учасники формату "Рамштайн" продовжать надавати Україні необхідну підтримку. Поширити

Зокрема Сполучені Штати залишаються налаштованими зробити свій внесок у підтримку України.

Ми знову доставляємо терміново необхідну допомогу до України. Безпекова допомога, яку ми прискорюємо до України, змінить ситуацію у цій битві.

За його словами, йдеться про снаряди калібром 155-мм і боєприпаси для Himars, засоби ППО і протитанкові системи. Ця допомога є складовою пакету підтримки обсягом 1 млрд дол, про який раніше було оголошено президентом США Джо Байденом.

Остін додав, що завдяки затвердженню Конгресом США додаткової допомоги на загальну суму у близько 61 млрд дол, Сполучені Штати продовжать схвалювати значні безпекові пакети допомоги для України.

Ви бачитимете постійний потік американської допомоги в Україну з тижня на тиждень.

Також міністр оборони США додав, що оголошений Байденом ще один пакет допомоги на 400 млн дол допоможе Україні захищати Харків та інші районі на лінії фронту.

Остін сказав, що США вже задовольнили багато нагальних потреб України та багато іншої допомоги на шляху до України. Йдеться про додаткові снаряди для систем ППО Nasams та Patriot, додаткові ракетно-артилерійські системи підвищеної мобільності Himars та снаряди до них, авіаційні ракети для переносних комплексів Stinger, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, броньовані транспортні засоби тощо. За його словами, це усе необхідно для відновлення арсеналів України. Поширити

Водночас він додав, що інші учасники формату "Рамштайн" продовжують активізовувати зусилля для задоволення найбільш нагальних потреб України. Станом на зараз, ці країни зобов'язалися виділити понад 95 млрд дол на безпекову допомогу з часу початку повномасштабного вторгнення Путіна до України у лютому 2022 року.

Разом з тим, Остін зазначив, що Кремль продовжує посилювати бомбардування України ракетами та іранськими дронами.

Тож система ППО буде на чільному місці нашого порядку денного сьогодні. І я буду наполегливо закликати усіх наших поважних союзників і партнерів переглянути їхні спроможності, аби доставити в Україну настільки терміново необхідні засоби ППО.

Також він запевнив, що формат "Рамштайн" продовжить працювати над розбудовою безпеки України на довгострокову перспективу.

За його словами, наступні тижні та місяці будуть вирішальними.

Виживання та успіх України обов'язкові для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки. Якщо Путін візьме гору, тирани дійдуть висновку, що вони можуть теж спробувати здійснити вторгнення і підкорити їхніх суверенних сусідів. Це залишить Європу під тінню Путіна і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тож, боротьба України за свободу і безпеку має значення для усіх нас. Поширити

Чи зможуть ЗСУ бити по території РФ американською зброєю

Впродовж багатьох місяців доля України була заручницею Конгресу США, коли американські законодавці заблокували пакет допомоги. Навіть після ухвалення пакета на понад 60 млрд дол ЗСУ перебувають у хиткому становищі.

Росія пішла в наступ на Харків, хоч окупація міста й малоймовірна. Але цей наступ демонструє ціну, яку Україна платить за запізнення Америки. Також це підкреслює безглуздість обмежень США, які заважають Києву вести боротьбу з Росією на її території.

На полі бою навколо Харкова відбулися різкі зміни. Росіяни намагалися завоювати місто на початку 2022 року, але плани провалилися. Через кілька місяців український контрнаступ вибив російські війська з регіону. Але тепер росіяни повернулися і активно протистоять слабкій обороні України.