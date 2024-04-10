Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нацбезпека Сполучених Штатів наразі залежить від рішучості Вашингтона у підтримці України.

Путін сподівається на припиння підтримки України з боку США та союзників

Наша безпека в ці неспокійні часи залежить від американської рішучості. Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати похитнуться, покинуть наших друзів і залишать Україну в смертельній небезпеці. Якщо Кремль візьме гору в Україні, це підбадьорить потенційних агресорів по всьому світу, і Сполучені Штати будуть набагато менш безпечними, якщо Путін здобуде свою перемогу в Україні, — підкреслив очільник Пентагону. Поширити

Він зазначив, що зволікання США із допомогою Україні ставить під загрозу увесь вільний світ та створює ризик “немислимих втрат і небезпек”.

Остін підкреслив, що наразі Китай та інші авторитарні та тоталітарні диктатури уважно спостерігають за діями Росії у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України, а також за реакцією США.

Що Остін каже про ситуацію на фронті в Україні

Глава Пентагону наголосив, що попри чисельну меньшість та перевагу окупаційної армії РФ у кількості боєприпасів і військової техніки, українські військові продовжують проводити чудову бойову роботу і змогли повернути близько половини окупованих злочинною армією РФ українських територій.

Остін заявив, що Україна не вимагає партнерів воювати за неї, а лише просить про засоби для підтримки власних зусиль.