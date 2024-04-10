Глава Пентагону Ллойд Остін озвучив очікування Путіна щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Глава Пентагону Ллойд Остін озвучив очікування Путіна щодо України

Міноборони США
Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нацбезпека Сполучених Штатів наразі залежить від рішучості Вашингтона у підтримці України. 

Путін сподівається на припиння підтримки України з боку США та союзників

Наша безпека в ці неспокійні часи залежить від американської рішучості. Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати похитнуться, покинуть наших друзів і залишать Україну в смертельній небезпеці. Якщо Кремль візьме гору в Україні, це підбадьорить потенційних агресорів по всьому світу, і Сполучені Штати будуть набагато менш безпечними, якщо Путін здобуде свою перемогу в Україні, — підкреслив очільник Пентагону.

Він зазначив, що зволікання США із допомогою Україні ставить під загрозу увесь вільний світ та створює ризик “немислимих втрат і небезпек”.

Остін підкреслив, що наразі Китай та інші авторитарні та тоталітарні диктатури уважно спостерігають за діями Росії у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України, а також за реакцією США.

Що Остін каже про ситуацію на фронті в Україні

Глава Пентагону наголосив, що попри чисельну меньшість та перевагу окупаційної армії РФ у кількості боєприпасів і військової техніки, українські військові продовжують проводити чудову бойову роботу і змогли повернути близько половини окупованих злочинною армією РФ українських територій.

Остін заявив, що Україна не вимагає партнерів воювати за неї, а лише просить про засоби для підтримки власних зусиль.

Без допомоги у сфері безпеки вони не зможуть поповнити запаси вкрай необхідних систем протиповітряної оборони, що потрібні їм для захисту свого народу, і їхні інші оборонні можливості атрофуються, — наголосив очільник Пентагону.

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