Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нацбезопасность Соединенных Штатов зависит от решимости Вашингтона в поддержке Украины.
Путин надеется на прекращение поддержки Украины со стороны США и союзников
Он отметил, что промедление США с помощью Украины ставит под угрозу весь свободный мир и создает риск "немыслимых потерь и опасностей".
Остин подчеркнул, что Китай и другие авторитарные и тоталитарные диктатуры внимательно наблюдают за действиями России в развязанной Кремлем преступной войне против Украины, а также за реакцией США.
Что Остин говорит о ситуации на фронте в Украине
Глава Пентагона подчеркнул, что, несмотря на численное меньшинство и преимущество оккупационной армии РФ в количестве боеприпасов и военной техники, украинские военные продолжают проводить отличную боевую работу и смогли вернуть около половины оккупированных преступной армией РФ украинских территорий.
Остин заявил, что Украина не требует партнеров воевать за нее, а только просит о средствах для поддержки своих усилий.
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