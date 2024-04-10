Глава Пентагона Ллойд Остин озвучил ожидания Путина по Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Глава Пентагона Ллойд Остин озвучил ожидания Путина по Украине

Минобороны США
Ллойд Остин
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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нацбезопасность Соединенных Штатов зависит от решимости Вашингтона в поддержке Украины.

Путин надеется на прекращение поддержки Украины со стороны США и союзников

Наша безопасность в эти тревожные времена зависит от американской решимости. Путин делает ставку на то, что Соединенные Штаты пошатнутся, покинут наших друзей и оставят Украину в смертельной опасности. Если Кремль возобладает в Украине, это ободрит потенциальных агрессоров по всему миру, и Соединенные Штаты будут гораздо менее безопасными, если Путин одержит свою победу в Украине, — подчеркнул глава Пентагона.

Он отметил, что промедление США с помощью Украины ставит под угрозу весь свободный мир и создает риск "немыслимых потерь и опасностей".

Остин подчеркнул, что Китай и другие авторитарные и тоталитарные диктатуры внимательно наблюдают за действиями России в развязанной Кремлем преступной войне против Украины, а также за реакцией США.

Что Остин говорит о ситуации на фронте в Украине

Глава Пентагона подчеркнул, что, несмотря на численное меньшинство и преимущество оккупационной армии РФ в количестве боеприпасов и военной техники, украинские военные продолжают проводить отличную боевую работу и смогли вернуть около половины оккупированных преступной армией РФ украинских территорий.

Остин заявил, что Украина не требует партнеров воевать за нее, а только просит о средствах для поддержки своих усилий.

Без помощи в сфере безопасности они не смогут пополнить запасы крайне необходимых систем противовоздушной обороны, которые им нужны для защиты своего народа, и их другие оборонные возможности атрофируются, — подчеркнул глава Пентагона.

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