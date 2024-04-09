США могут вскоре одобрить помощь Украине в размере 61 млрд долл

Дополнительная помощь Украине от США в размере 61 млрд долл. будет одобрена в апреле этого года.
Когда США могут одобрить помощь Украине
Уолкер добавил, что Вашингтон хочет добиться одобрения помощи Украине, а затем заниматься президентскими выборами.
При этом Уолкер добавил, что 80% членов Палаты представителей США поддерживают помощь Украине.
Что известно о помощи Украине от США
США уже несколько месяцев практически не оказывают Украине военную помощь. Причиной тому, что Конгресс не принял законопроект с соответствующим финансированием.
В феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 млрд долларов в помощь Украине. Но он "застрял" в Палате представителей.
Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить инициативу голосования. Он предлагает изменить некоторые нормы законопроекта, в частности это касается помощи в кредит.
Недавно Politico писало о том, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Джонсоном по поводу продвижения законопроекта с деньгами для Украины.
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