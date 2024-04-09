США могут вскоре одобрить помощь Украине в размере 61 млрд долл

Дополнительная помощь Украине от США в размере 61 млрд долл. будет одобрена в апреле этого года.

Когда США могут одобрить помощь Украине

Я считаю, что дополнительная помощь Украине будет составлять 61 млрд. И я верю, что она будет одобрена в этом месяце. Я ошибался раньше. Я готов снова ошибиться. Но вы, возможно, помните, я был здесь, в Киеве, в мае прошлого года, и меня спросили о запросе администрации на 15 млрд, и я сказал: нет, будет 60, и это потому, что никто не хочет голосовать из этого вопроса дважды. Курт Волкер Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине

Уолкер добавил, что Вашингтон хочет добиться одобрения помощи Украине, а затем заниматься президентскими выборами.

Мы хотим добиться этого, а затем проводить президентские выборы. Это будет 60 миллиардов, и это будет только один раз голосоваться, а потом у нас будут президентские выборы", — заявил Волкер. Поделиться

При этом Уолкер добавил, что 80% членов Палаты представителей США поддерживают помощь Украине.

Причина в базовой математике. Восемьдесят процентов членов Палаты представителей как республиканцев, так и демократов поддерживают помощь Украине. Они хотят, чтобы это произошло. Если вы вынесете проект на рассмотрение Палаты представителей, вы получите от трехсот до трехсот пятидесяти голосов", — подчеркнул дипломат. Поделиться

Что известно о помощи Украине от США

США уже несколько месяцев практически не оказывают Украине военную помощь. Причиной тому, что Конгресс не принял законопроект с соответствующим финансированием.

В феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 млрд долларов в помощь Украине. Но он "застрял" в Палате представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить инициативу голосования. Он предлагает изменить некоторые нормы законопроекта, в частности это касается помощи в кредит.