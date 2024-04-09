США можуть невдовзі схвалити допомогу Україні у розмірі 61 млрд дол
Категорія
Україна
Дата публікації

США можуть невдовзі схвалити допомогу Україні у розмірі 61 млрд дол

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Джерело:  РБК Україна

Додаткову допомогу Україні від США в розмірі 61 млрд дол буде схвалено у квітні цього року.

Коли США можуть схвалити допомогу Україні

Я вважаю, що додаткова допомога Україні становитиме 61 млрд. І я вірю, що її буде схвалено цього місяця. Я помилявся раніше. Я готовий знову помилитися. Але ви, можливо, пам'ятаєте, я був тут, у Києві, у травні минулого року, і мене запитали про запит адміністрації на 15 млрд, і я сказав: ні, буде 60, і це тому, що ніхто не хоче голосувати з цього питання двічі.

Курт Волкер

Курт Волкер

Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України

Волкер додав, що Вашингтон хоче домогтися схвалення допомоги Україні, а потім займатися президентськими виборами.

Ми хочемо домогтися цього, а потім проводити президентські вибори. Це буде 60 мільярдів, і це буде тільки один раз голосуватися, а потім у нас будуть президентські вибори", — заявив Волкер.

При цьому Волкер додав, що 80% членів Палати представників США підтримують допомогу Україні.

Причина в базовій математиці. Вісімдесят відсотків членів Палати представників, як республіканців, так і демократів, підтримують допомогу Україні. Вони хочуть, щоб це сталося. Якщо ви винесете проєкт на розгляд Палати представників, ви отримаєте від трьохсот до трьохсот п'ятдесяти голосів", — підкреслив дипломат.

Що відомо про допомогу Україні від США

США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроєкт із відповідним фінансуванням.

У лютому Сенат США схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але він "застряг" у Палаті представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу голосування. Він пропонує змінити деякі норми законопроєкту, зокрема, це стосується допомоги в кредит.

Нещодавно Politico писало про те, що адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Джонсоном щодо просування законопроєкту з грошима для України.

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