США можуть невдовзі схвалити допомогу Україні у розмірі 61 млрд дол

Додаткову допомогу Україні від США в розмірі 61 млрд дол буде схвалено у квітні цього року.
Коли США можуть схвалити допомогу Україні
Волкер додав, що Вашингтон хоче домогтися схвалення допомоги Україні, а потім займатися президентськими виборами.
При цьому Волкер додав, що 80% членів Палати представників США підтримують допомогу Україні.
Що відомо про допомогу Україні від США
США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроєкт із відповідним фінансуванням.
У лютому Сенат США схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але він "застряг" у Палаті представників.
Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу голосування. Він пропонує змінити деякі норми законопроєкту, зокрема, це стосується допомоги в кредит.
Нещодавно Politico писало про те, що адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Джонсоном щодо просування законопроєкту з грошима для України.
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