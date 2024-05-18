Рамштайн-22. США проведуть чергове засідання щодо військової підтримки України
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Політика
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Рамштайн-22. США проведуть чергове засідання щодо військової підтримки України

Остін та Умєров
Джерело:  Голос Америки

США 20 травня запрошують партнерів на онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн", щоб обговорити військову допомогу Україні. 

Рамштайн-22: що обговорюватимуть союзники України

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаних штабів США генерала Чарльза Брауна.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Очікується, що майже 50 країн-учасників формату "Рамштайн" обговорять російську агресію проти України та продовжать тісну співпрацю, щоб надати Україні необхідні засоби для захисту своєї суверенної території.

Як анонсували в Пентагоні, перед початком зустрічі американський міністр оборони виступить з заявою. Планується, що це відбудеться о 15:00 за київським часом.

Засідання у форматі "Рамштайн": що відомо

Це засідання стане вже 22-м за час повномасштабної війни в Україні. Перше засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 26 квітня 2022 року. На сьогодні контактна група налічує майже 50 учасників з усього світу.

На минулій зустрічі, яка відбулася наприкінці квітня, країни обговорювали постачання Україні ракет ATACMS та артилерійських снарядів.

Напередодні 22-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення 2 млрд доларів Україні для закупівлі зброї.

США нададуть Україні допомоги на суму 2 млрд дол

Новий транш допомоги від США буде використано для підсилення української армії.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою 15 травня у Києві.

Ми маємо додаткову допомогу, і ця допомога вже доставляється до України. Хочу оголосити, що ми надамо додаткові 2 млрд доларів фінансової та військової допомоги.

Як зазначив держсекретар США, кошти будуть виділені через фонд оборонної промисловості. Це допоможе Україні закупити необхідне озброєння, а також це буде інвестицією у військово-промисловий комплекс України.

Блінкен додав, що кошти з нового пакету фінансової допомоги також можуть бути направлені на закупівлю зброї в інших країнах.

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