Рамштайн-22. США проведут очередное заседание насчет военной поддержки Украины
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Рамштайн-22. США проведут очередное заседание насчет военной поддержки Украины

Остин и Умеров
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Источник:  Голос Америки

США 20 мая приглашают партнеров на онлайн-встречу в формате "Рамштайн", чтобы обговорить военную помощь Украине.

Рамштайн-22: что будут обсуждать союзники Украины

Заседание в формате "Рамштайн" состоится под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Ожидается, что около 50 стран-участников формата "Рамштайн" обсудят российскую агрессию против Украины и продолжат тесное сотрудничество, чтобы предоставить Украине необходимые средства для защиты своей суверенной территории.

Как анонсировали в Пентагоне, перед началом встречи американский министр обороны выступит с заявлением. Планируется, что это произойдет в 15.00 по киевскому времени.

Заседание в формате "Рамштайн": что известно

Это заседание станет уже 22-м во время полномасштабной войны в Украине. Первое заседание в формате "Рамштайн" прошло 26 апреля 2022 года. На сегодняшний день контактная группа насчитывает почти 50 участников со всего мира.

На прошедшей в конце апреля встрече страны обсуждали поставки Украине ракет ATACMS и артиллерийских снарядов.

В преддверии 22-й встречи в формате "Рамштайн" госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении 2 млрд дол Украине для закупки оружия.

США предоставят Украине помощь на сумму 2 млрд долл

Новый транш помощи от США будет использован для усиления украинской армии.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой 15 мая в Киеве.

У нас есть дополнительная помощь, и эта помощь уже доставляется в Украину. Хочу объявить, что мы предоставим дополнительные 2 млрд долл финансовой и военной помощи.

Как отметил госсекретарь США, средства будут выделены через фонд оборонной промышленности. Это поможет Украине закупить необходимое вооружение, а также будет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины.

Блинкен добавил, что средства нового пакета финансовой помощи также могут быть направлены на закупку оружия в других странах.

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