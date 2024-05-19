Украина пытается добиться от США отмены запрета на использование американского оружия для ударов по территории России.

Что известно о требованиях Украины к США по использованию полученных вооружений

Журналисты издания со ссылкой на ряд украинских чиновников и военных отмечают, что противодействие контрнаступлению оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области можно было бы усилить при условии, если украинские военные смогут использовать американское оружие для ударов по стратегическим объектам на территории РФ.

Подчеркивается, что недавно делегация из пяти членов украинского парламента под руководством Давида Арахамии посетила Вашингтон с целью встречи с представителями Белого дома.

Украинские парламентарии пытались убедить представителей Конгресса США, а также администрации президента Джо Байдена в необходимости упразднить запрет на использование американского оружия для ударов по территории РФ.

При этом во время пресс-конференции украинские законодатели выразили откровенное разочарование тем, что США предпочитают и дальше соблюдать этот запрет.

Военные люди, генералы, не понимают. Поэтому они подталкивают нас, политиков, остановить это безумие, — отметил Арахамия. Поделиться

По словам президента украинского аналитического центра "Цент трансатлантического диалога" Максима Скрипченко, если бы США сняли запрет еще до начала наступления оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области, это могло бы помешать накоплению российскими захватчиками сил вблизи границы с Харьковской областью.

В частности, аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что оккупационная армия РФ использует собственное воздушное пространство как защиту от атак украинских военных.

Украина не может эффективно защищаться от российских КАБ без перехвата российских самолетов в российском воздушном пространстве.

Ни Россия, ни какое-либо другое государство не имеет права считать свою суверенную территорию неприкосновенной в развязанной ею войне, — отмечают в ISW.

Что известно о попытках Украины сорвать наступление российских окупантов

В материале издания The New York Times отмечается , что с осени 2023 года оккупационная армия РФ получила преимущество украинским военным на фронте.

Подчеркивается, что именно это позволяет российским захватчикам проводить наступательные операции по разным направлениям фронта и пытаться прорвать оборону ВСУ.

В частности, авторы материала отмечают, что оккупационная армия РФ недавно начала новое наступление в Харьковской области и захватила несколько населенных пунктов.

Пока российские захватчики пытаются максимально использовать ситуацию для прорыва обороны украинских военных.

По информации аналитика финской Black Bird Group Паси Паройнен со ссылкой на спутниковые снимки и кадры боев на передовой, в этом году российские оккупанты захватили больше, чем потеряли в 2023 году в результате контрнаступления ВСУ.

Частью стратегии Украины, направленной на то, чтобы сорвать это медленное, но неуклонное наступление, является продолжительная воздушная кампания против российских объектов, поставляющих топливо и другие нефтепродукты для танков, кораблей и истребителей, подчеркивается в материале издания.

Журналисты отмечают, в воскресенье, 18 мая, украинские БПЛА нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России, что заставило его остановить работу.

Украина также стремится взорвать энергетическую систему страны-агрессоры.

США опубликовали отчет, в котором отметили, что действия ВСУ "вывели из строя около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей", поэтому к середине марта внутренние цены на бензин и дизельное топливо в России выросли на 20-30%. Такие данные были собраны с конца января по конец марта.

Кроме того, в воскресенье в России заявили, что ей удалось уничтожить 9 украинских ракет, летевших в Крым.

Авторы материала отмечают, что Россия превратила украинский полуостров в центр военной логистики для опрокидывания войск и боеприпасов на поле боя на юге страны.

Также россияне используют Крым "как стартовую площадку для запуска беспилотников и ракетных атак".