Україна вимагає від США зняти заборону на удари американською зброєю по РФ

Україна намагається домогтись від США скасування заборони на використання американської зброї для ударів по території Росїі.

Що відомо про вимоги України до США щодо використання отриманих озброєнь

Журналісти видання із посиланням на низку українських посадовців та військових зазначають, що протидію контрнаступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині можна було б посилити за умови, якщо українські військові зможуть використовувати американську зброю для ударів по стратегічних об’єктах на території РФ.

Підкреслюється, що нещодавно делегація з п'яти членів українського парламенту під керівництвом Давида Арахамії здійснила візит до Вашингтону із метою зустрічі з представниками Білого дому.

Українські парламентарі намагались переконати представників Конгресу США, а також адміністрації президента Джо Байдена у необхідності скасувати заборону на використання американської зброї для ударів по території РФ.

При цьому під час пресконференції українські законодавці висловили відверте розчарування тим, що США воліють і надалі дотримуватись цієї заборони.

Військові люди, генерали, не розуміють. Тому вони підштовхують нас, політиків, зупинити це безумство, — зазначив Арахамія. Поширити

За словами президента українського аналітичного центру "Цент трансатлантичного діалогу" Максима Скрипченка, якби США зняли заборону ще до початку наступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині, це могло б завадити накопиченню російськими загарбниками сил поблизу кордону із Харківською областю.

Зокрема, аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що окупаційна армія РФ використовує власний повітряний простір як захист від атак українських військових.

Україна не може ефективно захищатися від російських КАБів без перехоплення російських літаків у російському повітряному просторі.

Ані Росія, ані будь-яка інша держава не має права вважати свою суверенну територію недоторканою в розв'язаній нею війні, — наголошують в ISW.

Що відомо про спроби України зірвати наступ російських окупантів

У матеріалі видання The New York Times зазначається , що з осені 2023 року окупаційна армія РФ отримала перевагу над українськими військовими на фронті.

Підкреслюється, що саме це дає змогу російським загарбникам проводити наступальні операції на різних напрямках фронту і намагатись прорвати оборону ЗСУ.

Зокрема, автори матеріалу зазначають, що окупаційна армія РФ нещодавно почала новий наступ на Харківщині та захопила кілька населених пунктів.

Наразі російські загарбники намагаються максимально використати ситуацію для прориву оборони українських військових.

За інформацією аналітика фінської Black Bird Group Пасі Паройнен із посиланням на супутникові знімки та кадри боїв на передовій, цьогоріч російські окупанти захопили більше, ніж втратили у 2023 році в результаті контрнаступу ЗСУ.

Частиною стратегії України, спрямованої на те, щоб зірвати цей повільний, але неухильний наступ, є тривала повітряна кампанія проти російських об'єктів, які постачають паливо та інші нафтопродукти для танків, кораблів і винищувачів, — підкреслюється у матеріалі видання.

Журналісти зазначають, у неділю, 18 травня, українські БпЛА завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії, що змусило його зупинити роботу.

Україна також прагне підірвати енергетичну систему країни-агресорки.

США опублікували звіт, у якому наголосили, що дії ЗСУ "вивели з ладу близько 14% російських нафтопереробних потужностей", тому до середини березня внутрішні ціни на бензин та дизельне пальне у Росії зросли на 20-30%. Такі дані були зібрані з кінця січня до кінця березня.

Крім того, у неділю в Росії заявили, що їй вдалося знищити 9 українських ракет, які летіли на Крим.

Автори матеріалу зазначають, що Росія перетворила український півострів на центр військової логістики для перекидання військ та боєприпасів на поле бою на півдні країни.

Також росіяни використовують Крим "як стартовий майданчик для запуску безпілотників і ракетних атак".