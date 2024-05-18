Позволят ли США Украине бить по территории РФ американским оружием — данные Bloomberg

США не разрешают Украине ударить по территории России американским оружием. Впрочем, Киеву необходимо такое разрешение, чтобы остановить наступление россиян на Харьков и часть восточных регионов.

Смогут ли ВСУ бить по территории РФ американским оружием

В течение многих месяцев судьба Украины была заложницей Конгресса США, когда американские законодатели заблокировали пакет помощи. Даже после принятия пакета более чем на 60 млрд долларов войска Киева находятся в шатком положении.

Россия пошла в наступление на Харьков, хотя оккупация города маловероятна. Но это наступление демонстрирует цену, которую Украина платит за опоздание Америки. Также это подчеркивает бессмысленность ограничений США, мешающих Киеву вести борьбу с Россией на ее территории.

На поле боя вокруг Харькова произошли резкие перемены. Россияне пытались завоевать город в начале 2022 года, но планы провалились. Через несколько месяцев украинское контрнаступление выбило российские войска из региона. Но теперь россияне вернулись и активно противостоят слабой обороне Украины.

К счастью для Украины, сил РФ, вероятно, недостаточно, чтобы взять город. Кажется, эта атака направлена на менее важные, но необходимые цели.

Во-первых, Путин хочет создать буферную зону для защиты своей границы. Украинские силы избивали по российскому городу Белгород и отправляли российских добровольцев в рейд через границу. Путину следует прекратить эти атаки.

Диктатор хочет вернуть Харьков в зону досягаемости российской артиллерии. Даже если он не сможет взять город, то попытается сделать его непригодным для жизни. Не в последнюю очередь Москва пытается ослабить войска Киева перед своим наступлением.

Основной толчок России, по всей вероятности, будет на востоке, а не вокруг Харькова. Целью будет захват как можно большей части Донбасса. Ведутся атаки на такие ключевые объекты, как Часов Яр.

Похоже, Москва считает, что у Украины нет живой силы или огневых средств, чтобы защищаться повсюду. Если Украина привлечет ограниченные силы для защиты Харькова, Силы обороны будут более уязвимы к штурму с востока.

Таким образом, Харьков раскрывает много о стратегии России — и о причинах нынешнего положения Украины, — пишет издание. Поделиться

Цена американской робости

Сейчас Киев находится в опасном интервале между моментом одобрения помощи США и моментом ее доставки в больших количествах. До этого времени украинским силам остро не хватает всего, от боеприпасов до стрелкового оружия, артиллерии и противовоздушной обороны. Неудачи, от которых сейчас страдает Украина, частично ценой шести месяцев задержки американской помощи.

Ситуация также разоблачает внутренние проблемы Украины Президент Владимир Зеленский и украинские законодатели медлили с мобилизацией дополнительных войск для противодействия российским наступлениям. Украина также не спешила строить сложные многослойные фортификационные сооружения, которые Россия с успехом использовала. Украинские силы сейчас окапываются, но делают это с опозданием и под обстрелами.

Ни для кого не было секретом, что Россия готовилась напасть на Харьков, хотя время, очевидно, удивило украинцев. Впрочем, Киев мало что может сделать, чтобы воспрепятствовать наращиванию, которое происходит непосредственно за границей, потому что США выступают против использования американского потенциала для трансграничных атак.

Вот что это значит на практике. Украина не может использовать предоставленные США высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) для уничтожения складов боеприпасов или командных пунктов на российской стороне границы, не может использовать недавно предоставленные ракеты большой дальности для нападения на военные или материально-технические цели в России. Вероятно, Киев также не может использовать средства противовоздушной обороны, предоставленные США, для нацеливания на российские самолеты, использующие "планирующие бомбы" для ударов по линии фронта вокруг Харькова, не покидая российского воздушного пространства.

Эта политика не имеет смысла морально и становится разрушительной стратегически. Расчет президента Джо Байдена состоит в том, что использование оружия США для нападений на российскую территорию было бы слишком эскалационным. Путин, что характерно, играет на этом страхе, угрожая напасть на страны НАТО, если их оружие будет использовано таким образом. Но эта угроза сомнительна, учитывая, что нападение на страны НАТО кардинально изменит эту войну. Это уже не будет российско-украинского конфликта, в котором все еще может выиграть Путин. Это был бы конфликт Россия-НАТО, в котором он бы точно проиграл, — пишет издание. Поделиться

Не все разделяют оговорки Байдена: Правительство Великобритании заявило, что не помешает Украине использовать британское оружие в трансграничных атаках. Возможно, США последуют этому примеру. Действительно, это часть того, что один британский чиновник описал мне как лондонскую стратегию "Scrappy-Doo", которая предполагает побуждение "Скуби" (т.е. США) быть немного смелее.