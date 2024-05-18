США провели ядерные испытания — первые подробности

В штате Невада успешно провели субкритический эксперимент в подземной лаборатории (PULSE), в результате которого были получены данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.
Подземные ядерные испытания в США. Что известно
Их организацией и проведением занималось Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США.
Что важно понимать, этот эксперимент был первым в серии Nimble, проведенной в партнерстве с Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса.
К испытаниям также присоединится Национальная лаборатория Лос-Аламоса.
Детали нового американского эксперимента
Как уже упоминалось ранее, NNSA полагается на подкритические эксперименты по сбору важных данных с целью поддержания безопасности, надежности и эффективности американских ядерных боеголовок без испытаний ядерного взрыва.
В NNSA обращают внимание на то, что полученные результаты используют для улучшения возможностей моделирования и симуляции, которая является частью научно обоснованной программы управления запасами, которую NNSA возглавляет уже более 30 лет.
Результаты, полученные в ходе эксперимента, будут использованы для повышения навыков моделирования и симуляции.
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