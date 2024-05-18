США провели ядерные испытания — первые подробности

В штате Невада успешно провели субкритический эксперимент в подземной лаборатории (PULSE), в результате которого были получены данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.

Подземные ядерные испытания в США. Что известно

Их организацией и проведением занималось Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США.

Что важно понимать, этот эксперимент был первым в серии Nimble, проведенной в партнерстве с Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса.

К испытаниям также присоединится Национальная лаборатория Лос-Аламоса.

Этот эксперимент прошел, как и предполагалось, в соответствии с добровольным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, который Соединенные Штаты проводят с 1992 года, он не привел к возникновению сверхкритической самоподдерживающейся цепной реакции, — сказано в сообщении. Поделиться

Детали нового американского эксперимента

Как уже упоминалось ранее, NNSA полагается на подкритические эксперименты по сбору важных данных с целью поддержания безопасности, надежности и эффективности американских ядерных боеголовок без испытаний ядерного взрыва.

В NNSA обращают внимание на то, что полученные результаты используют для улучшения возможностей моделирования и симуляции, которая является частью научно обоснованной программы управления запасами, которую NNSA возглавляет уже более 30 лет.

Результаты, полученные в ходе эксперимента, будут использованы для повышения навыков моделирования и симуляции.