США провели ядерні випробування — перші подробиці
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Світ
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США провели ядерні випробування — перші подробиці

ядерні боєголовки
Джерело:  online.ua

У штаті Невада успішно провели субкритичний експеримент у підземній лабораторії (PULSE), внаслідок якого були отримані дані про поведінку матеріалів, що використовуються в ядерних боєголовках.

Підземне ядерне випробовування в США. Що відомо

Його організацією та проведенням займалося Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики США.

Що важливо розуміти, вказаний експеримент був першим у серії Nimble, проведеній у партнерстві з Ліверморською національною лабораторією імені Лоуренса.

До випробовувань також згодом долучиться Національна лабораторія Лос-Аламоса.

Цей експеримент пройшов, як і передбачалося, відповідно до добровільного мораторію на випробування ядерних вибухових пристроїв, який Сполучені Штати проводять з 1992 року, він не призвів до виникнення надкритичної ланцюгової реакції, що самопідтримується, — йдеться в повідомлені.

Деталі нового американського експерименту

Як уже згадувалося раніше, NNSA покладається на підкритичні експерименти для збору важливих даних з метою підтримки безпеки, надійності та ефективності американських ядерних боєголовок без випробувань ядерного вибуху.

У NNSA звертають увагу на те, що отримані результати використають для покращення можливостей моделювання та симуляції, що є частиною науково обґрунтованої програми управління запасами, яку NNSA очолює вже понад 30 років.

Результати, отримані під час експерименту, будуть використані підвищення навичок моделювання і симуляції.

Окрім того, вказано, що проведений експеримент, як і 33 субкритичні експерименти, що передували йому, не порушив стандарти, встановлені Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

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