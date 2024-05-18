США провели ядерні випробування — перші подробиці

У штаті Невада успішно провели субкритичний експеримент у підземній лабораторії (PULSE), внаслідок якого були отримані дані про поведінку матеріалів, що використовуються в ядерних боєголовках.
Підземне ядерне випробовування в США. Що відомо
Його організацією та проведенням займалося Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики США.
Що важливо розуміти, вказаний експеримент був першим у серії Nimble, проведеній у партнерстві з Ліверморською національною лабораторією імені Лоуренса.
До випробовувань також згодом долучиться Національна лабораторія Лос-Аламоса.
Деталі нового американського експерименту
Як уже згадувалося раніше, NNSA покладається на підкритичні експерименти для збору важливих даних з метою підтримки безпеки, надійності та ефективності американських ядерних боєголовок без випробувань ядерного вибуху.
У NNSA звертають увагу на те, що отримані результати використають для покращення можливостей моделювання та симуляції, що є частиною науково обґрунтованої програми управління запасами, яку NNSA очолює вже понад 30 років.
Результати, отримані під час експерименту, будуть використані підвищення навичок моделювання і симуляції.
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