Конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине атаки военных целей в России

Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине.

Конгрессмены США обратились с призывом к Пентагону

Законодатели также выразили свою "сильную поддержку" предоставлению разрешения Украине атаковать цели на территории России и предлагают расширить тренировку украинцев на американских истребителях F-16.

Today, Chairman @RepMikeTurner, head of the U.S. delegation to @NATOPAPress, Ranking Member @JAHimes, Representative @GerryConnolly, past president of the NATO Parliamentary Assembly, and additional Members of Congress urged @DeptofDefense to expedite resources to Ukraine. pic.twitter.com/rXDjAoh7k8 — House Intelligence Committee (@HouseIntel) May 20, 2024

Глава Комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Украине можно было бы предоставить разрешение стрелять по стратегическим объектам в России "при определенных обстоятельствах".

Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО. Поделиться

Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации Байдена, что нужно изменить.

Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории. ... Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых, чтобы ответить на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию, — говорится в письме, которое по состоянию на 21 мая подписали 13 конгрессменов.

Законодатели также призывают Пентагон увеличить количество украинских пилотов, которые США тренируют на истребителях F-16.

Есть критическая потребность в значительном количестве подготовленных пилотов, которые могли бы управлять такими самолетами как F-16, чтобы они были доступны для Украины. Поделиться

Что известно о требованиях Украины к США по использованию полученных вооружений

Противодействие контрнаступлению оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области можно было бы усилить при условии, если украинские военные смогут использовать американское оружие для ударов по стратегическим объектам на территории РФ.

Подчеркивается, что недавно делегация из пяти членов украинского парламента под руководством Давида Арахамии посетила Вашингтон с целью встречи с представителями Белого дома.

Украинские парламентарии пытались убедить представителей Конгресса США, а также администрации президента Джо Байдена в необходимости упразднить запрет на использование американского оружия для ударов по территории РФ.

При этом во время пресс-конференции украинские законодатели выразили откровенное разочарование тем, что США предпочитают и дальше соблюдать этот запрет.

Военные люди, генералы, не понимают. Поэтому они подталкивают нас, политиков, остановить это безумие, — отметил Арахамия. Поделиться

По словам президента украинского аналитического центра "Центр трансатлантического диалога" Максима Скрипченко, если бы США сняли запрет еще до начала наступления оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковской области, это могло бы помешать накоплению российскими захватчиками сил вблизи границы с Харьковской областью.

В частности, аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что оккупационная армия РФ использует собственное воздушное пространство как защиту от атак украинских военных.

Украина не может эффективно защищаться от российских КАБ без перехвата российских самолетов в российском воздушном пространстве.