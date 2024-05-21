Конгресмени США закликали Пентагон дозволити Україні атаки військових цілей у Росії

Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні.

Конгресмени США звернулися з закликом до Пентагону

Законодавці також висловили свою "сильну підтримку" наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії та пропонують розширити тренування українців на американських винищувачах F-16.

Today, Chairman @RepMikeTurner, head of the U.S. delegation to @NATOPAPress, Ranking Member @JAHimes, Representative @GerryConnolly, past president of the NATO Parliamentary Assembly, and additional Members of Congress urged @DeptofDefense to expedite resources to Ukraine. pic.twitter.com/rXDjAoh7k8 — House Intelligence Committee (@HouseIntel) May 20, 2024

Голова Комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії "за певних обставин".

Українські посадовці висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація зараз гірша, ніж будь-коли. Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО. Поширити

Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації Байдена, що потрібно змінити.

Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. ... Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію, — мовиться в листі, який станом на 21-го травня підписали 13 конгресменів.

Законодавці також закликають Пентагон збільшити кількість українських пілотів, яких США тренують на винищувачах F-16.

Є критична потреба на значну кількість підготовлених пілотів, які могли б управляти такими літаками як F-16, щоб вони були доступні для України. Поширити

Що відомо про вимоги України до США щодо використання отриманих озброєнь

Протидію контрнаступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині можна було б посилити за умови, якщо українські військові зможуть використовувати американську зброю для ударів по стратегічних об’єктах на території РФ.

Підкреслюється, що нещодавно делегація з п'яти членів українського парламенту під керівництвом Давида Арахамії здійснила візит до Вашингтону із метою зустрічі з представниками Білого дому.

Українські парламентарі намагались переконати представників Конгресу США, а також адміністрації президента Джо Байдена у необхідності скасувати заборону на використання американської зброї для ударів по території РФ.

При цьому під час пресконференції українські законодавці висловили відверте розчарування тим, що США воліють і надалі дотримуватись цієї заборони.

Військові люди, генерали, не розуміють. Тому вони підштовхують нас, політиків, зупинити це безумство, — зазначив Арахамія. Поширити

За словами президента українського аналітичного центру "Центр трансатлантичного діалогу" Максима Скрипченка, якби США зняли заборону ще до початку наступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині, це могло б завадити накопиченню російськими загарбниками сил поблизу кордону із Харківською областю.

Зокрема аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що окупаційна армія РФ використовує власний повітряний простір як захист від атак українських військових.

Україна не може ефективно захищатися від російських КАБів без перехоплення російських літаків у російському повітряному просторі.