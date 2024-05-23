Блінкен закликає Байдена дозволити Україні бити по цілях РФ американською зброєю — NYT

Після свого візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена дозволити Україні бити по території РФ американською зброєю.

Блінкен виступає за дозвіл Україні бити по цілях в РФ американською зброєю

Як зазначається, за ініціативи Держдепу нині в адміністрації Джо Байдена тривають активні дебати про те, щоб дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові установки, розташовані безпосередньо під кордоном з Росією.

Пропозиція Блінкена, з якою він виступив після візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування. Видання пише, що наразі незрозуміло, скільки його колег з найближчого оточення Байдена підписалися під нею. За словами офіційних осіб, документ ще не був офіційно представлений президенту, який традиційно є найбільш обережним.

Речник Держдепу Метью Міллер відмовився коментувати внутрішні дискусії щодо української політики, зокрема звіт Блінкена після його повернення з Києва.

Але посадовці, які брали участь в обговоренні, зазначили, що позиція Блінкена змінилася, оскільки росіяни почали новий наступ. Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України і націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці зможуть використовувати лише неамериканські дрони та інші види озброєнь для задання ударів, — пише видання. Поширити

Видання нагадує, що протягом декількох місяців Україна посилює атаки на російські кораблі, нафтові об'єкти та електростанції, але робить це здебільшого за допомогою дронів власного виробництва, які не мають такої потужності та швидкості, як американська зброя.

До того ж часто росіяни збивають українські безпілотники і ракети або збивають їх з курсу завдяки вдосконаленим методам радіоелектронної боротьби.

Зараз зростає тиск на США, щоб вони допомогли Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти свою заборону на атаку нафтопереробних заводів та інших об'єктів російської інфраструктури за допомогою зброї, наданої Штатами.

Видання підкреслює, що Британія, яка зазвичай йде в ногу з Вашингтоном у питаннях військової стратегії, непомітно зняла свої власні обмеження, щоб її крилаті системи Storm Shadow можна було використовувати для більш широкої націленості на Росію.

Удари України по цілях на території РФ

Останніми місяцями Україна активно бʼє по російських нафтопереробних заводах, через це в РФ вичерпався запас бензину. Видання Financial Times писало, що США навіть закликали Україну припинити напади на російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати атаки на українську енергетику у відповідь.

Водночас Україна атакує російські НПЗ переважно за допомогою власних безпілотників, які не мають потужності та швидкості американської зброї. Водночас російська протиповітряна оборона збиває українські дрони й ракети дедалі частіше, вдосконалюючи при цьому свою техніку радіоелектронної боротьби.

Тим часом Велика Британія уже дозволяє України бити своєю зброєю по території РФ. Міністр закордонних справ країни Девід Кемерон цього місяця заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях у росії, і Києв сам має вирішувати, чи робити це.