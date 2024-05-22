Україна ухвалюватиме власні рішення щодо використання зброї від США — Блінкен
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Україна ухвалюватиме власні рішення щодо використання зброї від США — Блінкен

Ентоні Блінкен
Джерело:  CNBC

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен під час виступу у Конгресі зазначив, що Україні доведеться ухвалювати самостійні рішення щодо використання отриманної американської зброї для ударів по території РФ. 

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Блінкен підкреслив, що США не схвалюють використання Україною американської зброї для ударів по території РФ, однак Києву доведеться приймати власні рішення стосовно цього питання.

За словами керівника комітету Палати представників з питань закордонних справ Майкла Маккола, злочинна армія РФ відбудовує усю свою артилерію і ракети поряд із українським кордоном, використовуючи озброєння для атак по Україні.

Однак ваша адміністрація і Джейк Салліван обмежили використання зброї, щоб Україна не могла захистити себе і відкрити вогонь у відповідь по Росії, — зазначив Маккол, звертаючись до Блінкена.

Маккол підкреслив, що адміністрація президента Джо Байдена не дозволяє українським військовим використовувати далекобійні ракети ATACMS та ракети з РСЗВ HIMARS для атак по об’єктах на території РФ.

Конгресмен порівняв це із обмеженнями на поставки озброєнь Ізраїлю, до яких також вдається адміністрація Байдена.

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Зокрема, Маккол відверто запитав Блінкена, чи змінить Білий дім власну позицію стосовно використання Україною американських озброєнь для ударів по території РФ.

Блінкен у відповідь заявив, що США за останні два роки об'єднали 50 країн, щоб вони прийшли на захист України і надали їй зброю, необхідну для захисту і відбиття російської агресії.

Коли справа доходить до дозволу і схвалення атак за межами України, ми цього не робили, але Україні доведеться приймати свої власні рішення, і я хочу переконатися, що вона отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту, — підкреслив керівник Держдепу.

Маккол зі свого боку наголосив, що Конгрес схвалив фінансування допомоги Україні і не вводив обмежень щодо використання переданих озброєнь.

Це Джейк Салліван і ваша адміністрація ввели обмеження на цю зброю, і я говорив із ними. Вони не можуть домогтися перемоги з тими обмеженнями, які ви, а не Конгрес, наклали на них. І я сподіваюся, що ви повернете це раднику з національної безпеки і Раді національної безпеки і зміните це політичне рішення, яке дуже небезпечне і шкідливе для українського народу, — зазначив Конгресмен.

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