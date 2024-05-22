Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен під час виступу у Конгресі зазначив, що Україні доведеться ухвалювати самостійні рішення щодо використання отриманної американської зброї для ударів по території РФ.

Що відомо про аспекти заборони США на використання Україною американської зброї для ударів по території РФ

Блінкен підкреслив, що США не схвалюють використання Україною американської зброї для ударів по території РФ, однак Києву доведеться приймати власні рішення стосовно цього питання.

За словами керівника комітету Палати представників з питань закордонних справ Майкла Маккола, злочинна армія РФ відбудовує усю свою артилерію і ракети поряд із українським кордоном, використовуючи озброєння для атак по Україні.

Однак ваша адміністрація і Джейк Салліван обмежили використання зброї, щоб Україна не могла захистити себе і відкрити вогонь у відповідь по Росії, — зазначив Маккол, звертаючись до Блінкена. Поширити

Маккол підкреслив, що адміністрація президента Джо Байдена не дозволяє українським військовим використовувати далекобійні ракети ATACMS та ракети з РСЗВ HIMARS для атак по об’єктах на території РФ.

Конгресмен порівняв це із обмеженнями на поставки озброєнь Ізраїлю, до яких також вдається адміністрація Байдена.

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Зокрема, Маккол відверто запитав Блінкена, чи змінить Білий дім власну позицію стосовно використання Україною американських озброєнь для ударів по території РФ.

Блінкен у відповідь заявив, що США за останні два роки об'єднали 50 країн, щоб вони прийшли на захист України і надали їй зброю, необхідну для захисту і відбиття російської агресії.

Коли справа доходить до дозволу і схвалення атак за межами України, ми цього не робили, але Україні доведеться приймати свої власні рішення, і я хочу переконатися, що вона отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту, — підкреслив керівник Держдепу. Поширити

Маккол зі свого боку наголосив, що Конгрес схвалив фінансування допомоги Україні і не вводив обмежень щодо використання переданих озброєнь.