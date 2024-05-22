Глава Госдепа США Энтони Блинкен во время выступления в Конгрессе отметил, что Украине придется принимать самостоятельные решения по использованию полученного американского оружия для ударов по территории РФ.

Что известно об аспектах запрета США на использование Украиной американского оружия для ударов по территории РФ

Блинкен подчеркнул, что США не одобряют использование Украиной американского оружия для ударов по территории РФ, однако Киеву придется принимать собственные решения по этому вопросу.

По словам руководителя комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, преступная армия РФ отстраивает всю свою артиллерию и ракеты рядом с украинской границей, используя вооружение для атак по Украине.

Однако ваша администрация и Джейк Салливан ограничили использование оружия, чтобы Украина не могла защитить себя и открыть ответный огонь по России, — отметил Маккол, обращаясь к Блинкену. Поделиться

Маккол подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена не позволяет украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS и ракеты из РСЗО HIMARS для атак по объектам на территории РФ.

Конгрессмен сравнил это с ограничениями на поставки вооружений Израиля, к которым также прибегает администрация Байдена.

В Конгрессе требуют от Белого дома отмены запрета использования Украиной американского оружия для ударов по территории РФ

В частности, Маккол откровенно спросил Блинкена, изменит ли Белый дом собственную позицию по использованию Украиной американских вооружений для ударов по территории РФ.

Блинкен в ответ заявил, что США за последние два года объединили 50 стран, чтобы они пришли на защиту Украины и предоставили ей оружие, необходимое для защиты и отражения российской агрессии.

Когда дело доходит до разрешения и одобрения атак за пределами Украины, мы этого не делали, но Украине придется принимать свои собственные решения, и я хочу убедиться, что оно получит оборудование, необходимое ему для эффективной защиты, — подчеркнул руководитель Госдепа. Поделиться

Маккол со своей стороны подчеркнул, что Конгресс одобрил финансирование помощи Украине и не вводил ограничений по использованию переданных вооружений.